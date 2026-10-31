Pozzallo, viola i domiciliari e ospita pregiudicati: finisce in carcere 36enne

Saro Cannizzaro

Espletate le formalità di rito, il 36enne è stato accompagnato presso la casa circondariale di Ragusa, dove adesso rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le ripetute trasgressioni hanno spinto l’Autorità Giudiziaria iblea a rivalutare la posizione dell’indagato, ritenendo aggravate le esigenze cautelari e ravvisando l’inadeguatezza della misura domiciliare.

Nonostante le prescrizioni imposte dalla misura restrittiva, i militari dell’Arma lo hanno sorpreso in più occasioni a ospitare all’interno della propria abitazione persone non autorizzate, tra cui diversi soggetti con precedenti penali legati agli stupefacenti.

L’uomo si trovava già ristretto ai domiciliari, con l’applicazione del braccialetto elettronico, in seguito a un’indagine avviata nei primi mesi del 2026 che lo vede gravemente indiziato di maltrattamenti e condotte violente nei confronti dell’ex compagna convivente.

POZZALLO, 31 Ottobre 2026 – Aggravamento della misura cautelare per un 36enne di Pozzallo. Su richiesta della Procura della Repubblica di Ragusa, il Tribunale ha emesso un ordine di sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia in carcere, eseguito dai Carabinieri della Stazione locale.

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