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Pioggia di polemiche al Geodetico: il match ProVolley Team Modica-Catania finisce in un vero e proprio “caso”

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Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 31 Ottobre 2026 – Poteva andare peggio, potrebbe piovere. La battuta del film Frankenstein Junior calza a pennello per quello che è successo nel tardo pomeriggio al geodetico di Modica dove era in corso di svolgimento la partita di pallavolo femminile valevole come seconda giornata del campionato di serie C tra la Pvt Modica di Corrado Scavino e la Gupe Catania. Ad inizio secondo set, con le padrone di casa avanti 1-0 e 6-3 nel set, è cominciata a cadere pioggia sul parquet. Questa scena, ormai abituale per tutte le società pallavolistiche che si allenano e giocano nella vecchia struttura tensostatica, si ripete ad ogni pioggia. Gli arbitri, constatata la pericolosità per le giocatrici che scivolavano facilmente, hanno sospeso la partita intimando a Modica di trovare un campo alternativo entro un’ora. Campo che è stato individuato nel palazzetto di Pozzallo. Le due squadre hanno rifatto le valigie e si sono trasferite a Pozzallo dove il tetto è integro per ricominciare dopo oltre un’ora e mezza di stop. Espressioni di incredulità tra la dirigenza ospite e commenti che si stupivano come a Modica si potesse vivere una situazione del genere. E poteva andare ancora peggio visto che un paio d’ore prima si era giocata Modica – Teramo di serie B1 e solo grazie al meteo clemente non si è fatta una figuraccia a livello nazionale per la città di Modica.

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1 commento su “Pioggia di polemiche al Geodetico: il match ProVolley Team Modica-Catania finisce in un vero e proprio “caso””

  1. Pippo calze corte

    Aperta nuova piscina? Dopo la piscina comunale anche il geodetico si stà trasformando in piscina? Ma il palazzetto di Modica Alta è chiuso? E la palestra comunale vicino al Geometri perché è abbandonata da anni. 300 metri dal geodetico. E le tante palestre nelle scuole nessuna è con campo regolamentare?

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