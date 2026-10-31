“Niente riduzioni o sospensioni del flusso idrico a Modica se prima non si chiariscono i conti e si risolvono i disservizi di Iblea Acque”

MODICA, 31 Ottobre 2026 – Niente riduzioni o sospensioni del flusso idrico a Modica se prima non si chiariscono i conti e si risolvono i disservizi di Iblea Acque.

È questa la presa di posizione di Vito D’Antona di Sinistra Italiana Modica, all’indomani dell’annuncio con cui la società di gestione del servizio idrico ha fatto sapere che, a partire da novembre, avvierà le procedure di riduzione e sanzione — fino alla completa sospensione dell’erogazione nei casi previsti — per le utenze in persistente stato di morosità.

Se da un lato la società giustifica il provvedimento come un adempimento obbligatorio imposto dalla regolazione nazionale sulla morosità, dall’altro la realtà locale si scontra con una gestione che in questi tre anni ha mostrato evidenti e ripetuti limiti. A Modica, infatti, i cittadini continuano a segnalare forti criticità: fatture con consumi calcolati su basi stimate ben superiori a quelli reali, istanze di annullamento o rettifica inviate e mai registrate a sistema, e recapiti sistematicamente in ritardo rispetto alle scadenze, con il rischio paradossale di ricevere solleciti imprevisti. A ciò si aggiungono le storiche difficoltà di interlocuzione con i canali di assistenza e le estenuanti file agli sportelli.

Applica drastiche contromisure in un quadro simile rischia di penalizzare ingiustamente famiglie e utenti che non sono affatto evasori intenzionali, ma vittime di disfunzioni burocratiche e contabili. Per questa ragione, Sinistra Italiana chiede l’immediata sospensione di qualsiasi misura punitiva finché le criticità interne all’azienda non saranno sciolte.

Il richiamo punta direttamente all’amministrazione comunale: il Sindaco, in virtù del ruolo di socio che il Comune detiene all’interno di Iblea Acque, è chiamato a muoversi in prima persona a tutela dei cittadini. L’invito è quello di intervenire con fermezza sulla società gestrice per fermare i provvedimenti annunciati, procedere all’effettiva lettura dei contatori, riallineare gli archivi e garantire l’emissione di bollette basate su consumi certi e reali.

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