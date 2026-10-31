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Modica | Sport

Modica-Gela: scontro delicato al “Pietro Scollo”. Domenica di fuoco per i rossoblù

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Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 31 Ottobre 2026 – È tutto pronto allo stadio “Pietro Scollo” per una delle sfide più attese e delicate della stagione. Domenica pomeriggio, il Modica scenderà in campo per affrontare il Gela in un match che promette scintille, sia per la posta in palio che per i tanti ex e i duelli sul rettangolo verde.
I biancazzurri arrivano in riva al Salso guidati da Pippo Romano, grande ex di turno sulla panchina gelese, e possono contare su un organico di primissimo piano. Tra le file ospiti spiccano i nomi di Desiato e, soprattutto, di Flores: l’attaccante è ritornato a Gela appena una decina di giorni fa e ha già bagnato il suo “bis” con una pesantissima doppietta all’esordio, confermandosi pericolo pubblico numero uno per la retroguardia modicana.
Mister e squadra dovranno fare a meno dello squalificato Callegari. Un’assenza pesante al centro della difesa, che potrebbe spingere il tecnico Filippo Raciti a puntare su Kljajic come perno centrale, con Milazzo arretrato nel ruolo di braccetto difensivo.
Ci sono, però, ottime notizie dall’infermeria per i rossoblù: sono, infatti, pienamente guariti capitan Garufi e l’attaccante Pierce, anche se, quasi certamente i due partiranno dalla panchina, pronti a dare il loro contributo a gara in corso. L’unico ancora ai box e costretto a saltare l’appuntamento – come ha precisato l’allenatore in conferenza stampa – rimane Castillo.
Per motivi di ordine pubblico è stato disposto il divieto di presenza sugli spalti per i tifosi ospiti, una decisione che lascerà deserto il settore riservato ai sostenitori del Gela, spostando tutta la spinta del tifo unicamente sul calore del pubblico di casa.
Fischio d’inizio fissato alle 14,30: i tre punti in palio pesano enormemente per le ambizioni di entrambe le formazioni.

radiocronaca diretta dalle 14,25 sui nostri canali con Marco Baglieri dallo stadio e Luca Basile, per gli altri aggiornamenti, dallo studio.

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