Modica e le sue 100 chiese. Le ricerche di Nino Sparacino rievocano la scomparsa della chiesa di Santa Elisabetta

Saro Cannizzaro

Grazie ai preziosi dettagli d’archivio portati alla luce da Sparacino, si compone così un altro tassello del patrimonio storico e architettonico perduto della città.

“Nonostante la sua demolizione – spiega Sparacino – i documenti storici ne attestano l’esistenza già da prima del 1600. La presenza dell’edificio è confermata, tra l’altro, dagli atti relativi a una fondazione di messa: in un testamento redatto dal notaio Francesco Migliore il 19 ottobre 1651, un cittadino di nome Vincenzo Caruso lasciò in eredità alla chiesa la somma di 13 onze, con il vincolo di celebrare una messa quotidiana. Un lascito di cui si trova ulteriore traccia nel 1660, quando l’erede don Diego Caruso ne diede formale notizia, confermando l’importanza e l’attività del luogo di culto nella Modica del Seicento”.

L’edificio sorgeva in via Santa Elisabetta al civico 25, a brevissima distanza da piazza Corrado Rizzone. Come purtroppo accaduto per altre testimonianze sacre della città, la chiesa fu abbattuta in passato per fare spazio alla costruzione di un’abitazione privata.

MODICA, 31 Ottobre 2026 – Prosegue l’opera di recupero della memoria storica di Modica attraverso gli studi e i contributi di Nino Sparacino. Al centro della sua nuova ricerca storica c’è la chiesa di Santa Elisabetta, un antico luogo di culto di Modica Bassa oggi completamente scomparso dal tessuto urbano.

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