  • 31 Ottobre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 31 Ottobre 2026 -
Modica | Politica

M5S Modica, lo sport aspetta per anni ma l’amministrazione Monisteri non spiega mai niente

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 31 ottobre 2026 – «La piscina che torna a disposizione della città è una buona notizia. Ma dopo una chiusura così lunga, prima di appuntarsi medaglie, l’amministrazione Monisteri dovrebbe spiegare ai cittadini perché abbiano dovuto aspettare tanto». È quanto dichiarano Piero Bellaera e il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Modica, intervenendo sulle vicende della piscina comunale e del Palascherma.

«L’assessore rivendica di avere risolto in due mesi i problemi della piscina. Proprio questa affermazione rende inevitabile una domanda: che cosa ha impedito all’amministrazione di trovare prima un accordo con il precedente gestore? Quali ostacoli sono stati superati e perché non è stato possibile affrontarli tempestivamente? Il cambio di un assessore non azzera le responsabilità di chi governa la città. La rapidità oggi rivendicata, paradossalmente, rende ancora più necessaria una spiegazione sulla lunga attesa imposta a famiglie, atleti e società sportive».

«Dall’altra parte c’è il Palascherma. Il 12 febbraio 2024 venivano consegnati i lavori di riqualificazione e ampliamento, finanziati con 3,2 milioni di euro del PNRR. L’amministrazione annunciava la conclusione in poco più di 400 giorni: un orizzonte che portava alla primavera del 2025. Siamo ormai alle porte del 2027 e la città aspetta ancora la restituzione dell’impianto. Che cosa è successo nel frattempo? Qual è l’effettivo avanzamento dei lavori? Sono intervenute sospensioni, proroghe o varianti? E soprattutto: quando potranno tornarci gli sportivi? Chiediamo che siano resi pubblici il cronoprogramma aggiornato e gli atti che spiegano lo scostamento dai tempi annunciati».

«Da Maria Monisteri, già presidente della Scherma Modica e del Coni provinciale, e già assessora allo Sport prima di diventare sindaca, ci si sarebbe aspettati una particolare attenzione proprio a queste strutture. Conosceva il settore, le esigenze delle associazioni e il valore degli impianti per la città. È quindi ancora più difficile comprendere questa distanza tra gli impegni pubblici e i tempi vissuti dai cittadini».

«Una piscina chiusa e un impianto atteso per anni significano allenamenti e attività trasferite, disagi e opportunità perdute. Restituire un servizio pubblico è un dovere amministrativo. Farlo dopo una lunga attesa non cancella il tempo perso e non esonera dal renderne conto. Modica merita impianti funzionanti, date attendibili e risposte verificabili. Le celebrazioni possono aspettare: gli sportivi hanno già aspettato abbastanza».

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube