La Polizia di Ragusa intensifica la prevenzione: 40 misure di prevenzione notificate dal Questore

RAGUSA, 31 Ottobre 2026 – La Polizia di Ragusa ha assestato un importante colpo sul fronte della prevenzione dei reati e del contrasto all’illegalità diffusa, notificando 40 provvedimenti ad altrettanti soggetti ritenuti socialmente pericolosi. L’operazione rientra in un’articolata strategia di controllo del territorio coordinata dal Questore di Ragusa ed è il frutto di un’approfondita analisi condotta dagli uffici della Questura in stretta sinergia con i Commissariati distaccati e le altre forze dell’ordine. L’obiettivo primario è neutralizzare sul nascere i comportamenti illeciti per tutelare l’ordine pubblico prima della loro reiterazione.

Nel dettaglio, gli interventi adottati comprendono 4 ammonimenti per violenza domestica e 1 per stalking, finalizzati a bloccare sul nascere le condotte persecutorie e le Prevaricazioni familiari. A questi si aggiungono 19 avvisi orali nei confronti di soggetti con precedenti e 13 fogli di via obbligatori con divieto di ritorno da diversi comuni della provincia iblea.

Infine, sono stati emessi 3 DACUR (Divieto di Accesso alle Aree Urbane), misura pensata per interdire l’accesso a stazioni, piazze e monumenti a chi si rende responsabile di atti contro il decoro urbano o di ubriachezza molesta.

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