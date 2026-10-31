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Politica | Ragusa

Futuro Nazionale elogia la polizia locale per l’operazione in Via Petrulli

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RAGUSA, 31 Ottobre 2026 – Ha destato molto interesse da parte della comunità ragusana, l’ intervento della polizia locale di Ragusa che è prontamente intervenuta per sedare una lite tra coniugi nei pressi dell’ impianto sportivo “Petrulli” e dopo aver bloccato l’ uomo che aveva violentemente aggredito la moglie lo ha arrestato. L’ Avvocato Michele Savarese (foto), referente di Futuro Nazionale, il partito fondato dal Generale Roberto Vannacci e molto attivo in territorio ibleo si è personalmente complimentato con il personale della polizia locale che ha eseguito l’ arresto.

“Da cittadino prima e poi da locale esponente politico di Futuro Nazionale, mi sono complimentato con i nostri ragazzi della Polizia Locale che hanno dimostrato di saper operare al pari delle altre forze dell’ ordine, del resto il G.i.p. ha convalidato l’ arresto. E’ noto a tutti che in passato non ho risparmiato critiche nei confronti della Polizia Municipale, tuttavia adesso noto con piacere e me lo dice anche la gente, che  abbiamo una forza di polizia locale preparata, competente e soprattutto in grado di sapersi relazionare con il cittadino in tutte le circostanze. Ciò a mio avviso è dovuto soprattutto all’ ingresso nel corpo dei nuovi assunti, ragazzi giovani che hanno voglia di contribuire con il loro lavoro al benessere della comunità. Nel nostro programma la Polizia Locale non solo del capoluogo, ma di tutti i comuni della provincia iblea, merita una particolare attenzione soprattutto per la formazione del personale che rappresenta spesso il primo contatto del cittadino con l’ istituzione comunale.

Futuro Nazionale a Ragusa ha riscosso molta curiosità ed interesse grazie alla costante attività sul territorio da parte dell’ Avvocato Savarese e del suo comitato.

Sono convinto, che a tutte le prossime competizioni elettorali, Futuro Nazionale otterrà un risultato vincente. Ogni volta che siamo per strada con i nostri gazebo la gente si avvicina entusiasta perché vede nel Generale Vannacci l’ ultima speranza per la salvezza della nostra civiltà”.    

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