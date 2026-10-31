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Acate | Politica

Fratelli d’Italia Ragusa. Nasce Gioventù Nazionale ad Acate

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Acate, 31 ottobre 2026 – Il movimento giovanile di Fratelli d’Italia si radica in un’altra importante realtà della provincia: nasce infatti il circolo di Gioventù Nazionale ad Acate, accolto con grande entusiasmo e partecipazione.

A guidare il circolo saranno Carmelo Migliore, nel ruolo di presidente, e Francesco Frasca, nel ruolo di segretario. Con loro, un gruppo numeroso e motivato di ragazzi che intendono mettersi al servizio del territorio e contribuire concretamente a migliorare la propria comunità.

Ieri si è svolto il primo incontro, alla presenza del senatore Salvo Sallemi, dell’onorevole Giorgio Assenza, della presidente del Libero Consorzio comunale di Ragusa Maria Rita Schembari, del coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Giovanni Moscato, del presidente provinciale di Gioventù Nazionale Simone Diquattro e il consigliere comunale Alfredo Vinciguerra. Presenti anche gli esponenti di Fratelli d’Italia di Acate: l’assessore e vicesindaco Gianfranco Ciriacono e il consigliere comunale Simone Caruso.

In una dichiarazione congiunta, Sallemi, Moscato e Assenza affermano: “È per noi un grande piacere tenere a battesimo la nascita di una sezione giovanile, che significa forze fresche, energie, idee ed entusiasmo. Acate è una realtà importante, nella quale Fratelli d’Italia esprime amministratori che stanno lavorando in modo egregio. La presenza di un gruppo giovanile così nutrito sarà sicuramente un valore aggiunto e un pungolo per l’azione politica a beneficio della comunità”.

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