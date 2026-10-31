Drammatico incidente a Modica Bassa: anziana investita da un SUV muore in ospedale

MODICA, 31 Ottobre 2026 – Tragedia nel cuore di Modica Bassa. Una donna ultra ottantenne ha perso la vita in seguito a un drammatico incidente stradale avvenuto in Corso Umberto.

Il sinistro si è verificato la scorsa sera, intorno alle 20. Per cause ancora in corso di ricostruzione da parte delle autorità competenti, un SUV, guidato, secondo le prime informazioni, da un turista di nazionalità olandese, ha travolto l’anziana pedone lungo la principale arteria della città.

L’impatto è stato violentissimo. La donna ha riportato lesioni gravissime, in particolare un profondo trauma cranico e facciale che si sono rivelati, purtroppo, fatali.

Subito dopo l’investimento, sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118 per prestare le prime cure alla vittima. L’anziana è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale “Maggiore-Nino Baglieri”. Nonostante i disperati tentativi dei medici di rianimarla e di strapparla alla morte, per la donna non c’è stato nulla da fare: il suo cuore ha smesso di battere poco dopo l’arrivo nel nosocomio a causa della gravità dei traumi riportati.

Presenti sul luogo dell’incidente i carabinieri, che hanno rilevato il tragico sinistro, e la polizia che ha chiuso il tratto di strada. Il veicolo è stato sequestrato mentre per il conducente scatterà l’accusa di omicidio stradale.