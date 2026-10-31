Da Monterosso Almo alla Polonia: il M° Alessandro Sammatrice e il Calamus Clarinet Ensemble nell’élite mondiale del clarinetto

Katowice/Monterosso Almo, 31 ottobre 2026 –

C’è un pezzo di Sicilia e di Monterosso Almo nel cuore della grande musica classica internazionale. Venerdi, Katowice ha ospitato uno degli appuntamenti più attesi e di maggior rilievo nel panorama mondiale del clarinetto: un grande evento di risonanza globale che ha riunito i più illustri solisti, interpreti, ensemble e docenti provenienti dalle più prestigiose istituzioni musicali del mondo.

Tra i nomi internazionali annunciati presenti il M° Corrado Giuffredi, primo clarinetto solista dell’Orchestra della Svizzera Italiana, e il M° Martin Fröst, clarinettista e direttore d’orchestra di fama mondiale.

Tra i protagonisti assoluti della giornata il “ Calamus Clarinet Ensemble” del Conservatorio di Musica “Vincenzo Bellini” di Catania, diretto dal Maestro Carmelo Dell’Acqua, una formazione d’eccellenza che si è esibito alle ore 14.00 nella cornice della celebre Concert Hall della Karol Szymanowski Academy of Music, uno dei templi della musica classica e accademica europea.

A rappresentare con orgoglio la comunità monterossana e iblea in questo contesto d’eccezione era presente il M° Alessandro Sammatrice, stimato docente di musica ed eclettico strumentista. Laureatosi brillantemente al Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania, il M° Sammatrice porta con sé a Katowice la solidità della grande scuola concertistica e didattica siciliana, unita all’impegno profuso da anni nel tessuto culturale ed educativo sardo e gallurese.

La sua partecipazione ad un festival concertistico di tale portata internazionale non è solo un traguardo personale di alto profilo, ma anche motivo di grande orgoglio per il Conservatorio “V. Bellini” di Catania, per Monterosso Almo e per l’intero mondo scolastico e musicale dell’isola.

Un monterossano che dalla Sicilia più alta porta il suono del clarinetto fino al cuore dell’Europa.

Nella foto un momento della manifestazione . Il maestro Sammatrice prima fila terzo da sinistra.

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