Comiso. Violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia: arrestato 39enne, deve scontare oltre 6 anni di carcere

COMISO, 31 Ottobre 2026 – La Stazione Carabinieri di Comiso ha rintracciato e arrestato un 39enne di origine ivoriana, destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania. L’uomo è stato condannato in via definitiva per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale.

I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra il 2022 e il 2024. In quegli anni il 39enne ha sottoposto la compagna a continue vessazioni fisiche e psicologiche, aggredendola e costringendola a subire rapporti sessuali. Dopo l’ennesimo episodio di violenza, la donna aveva trovato il coraggio di rivolgersi ai Carabinieri della Stazione di Vittoria per sporgere denuncia.

Le indagini condotte dall’Arma avevano inizialmente portato all’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l’imposizione del braccialetto elettronico.

Con la sentenza passata in giudicato, la posizione dell’uomo si è definitivamente chiusa: dovrà espiare una pena di 6 anni e 5 mesi di reclusione. Ultimati gli adempimenti di rito e la notifica del provvedimento, i militari lo hanno trasferito presso la casa circondariale di Ragusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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