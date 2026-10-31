  • 31 Ottobre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 31 Ottobre 2026 -
Comiso | Cronaca | News in primo piano

Comiso. Violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia: arrestato 39enne, deve scontare oltre 6 anni di carcere

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

COMISO, 31 Ottobre 2026 – La Stazione Carabinieri di Comiso ha rintracciato e arrestato un 39enne di origine ivoriana, destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania. L’uomo è stato condannato in via definitiva per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale.

I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra il 2022 e il 2024. In quegli anni il 39enne ha sottoposto la compagna a continue vessazioni fisiche e psicologiche, aggredendola e costringendola a subire rapporti sessuali. Dopo l’ennesimo episodio di violenza, la donna aveva trovato il coraggio di rivolgersi ai Carabinieri della Stazione di Vittoria per sporgere denuncia.

Le indagini condotte dall’Arma avevano inizialmente portato all’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l’imposizione del braccialetto elettronico.

Con la sentenza passata in giudicato, la posizione dell’uomo si è definitivamente chiusa: dovrà espiare una pena di 6 anni e 5 mesi di reclusione. Ultimati gli adempimenti di rito e la notifica del provvedimento, i militari lo hanno trasferito presso la casa circondariale di Ragusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube