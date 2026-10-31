Calcio. Primo brindisi per il Frigintini, la doppietta dell’ex Drago affonda un nervoso Atletico Megara

Frigintini Calcio 2

Atletico Megara 0

Marcatori: pt 22′ Drago, st 18′ Drago (rigore), 36′ Carbonaro

Frigintini Calcio: Lorenzo Caruso, Mallia, Amato, Concolino, Arrabito, Cicero, Lo Magno, Gazzè (43′ st Macauda), Drago, Noukri, Cavallo (29′ st Vitale). A Disp: Vicari, Sortino, Modica, Giurdanella, Francesco Caruso, Assenza, Ragusa. All. Ciccio Di Rosa (in panchina Maurizio Cicciarella)

Atletico Megara: D’Asero, Spampinato (23′ pt Zagami, 34′ st Ulma), Pollara (29′ st Serruto), Daniele Scapellato (19′ st Milazzo), D’Arrigo, Carbonaro, Fabrizio Scapellato, Colombo (23’st Sicari), Fichera, Sinatra, Carpinteri. A Disp: Ermellini, Sicari, Cracchiolo, Basile. All. Elio Moncada.

Arbitro: Riccardo Pennisi di Acireale

Assistenti: Andrea Gaglia e Giacomo Longo di Acireale

Note: st 44′ espulso Cracchiolo dalla panchina per proteste

Modica, 31 ottobre 2026 – Meritato successo casalingo per il Frigintini Calcio che nell’anticipo della settima giornata del torneo di Promozione, al “Pietro Scollo” ottiene il primo brindisi della stagione a spese di un Atletico Megara troppo nervoso che sotto di due reti, ha provato a raddrizzare la partita quando ormai era troppo tardi.

Mattatore della giornata l’ex di turno Simone Drago che con la sua doppietta ha regalato i primi tre punti pieni ai rossoblu di Ciccio Di Rosa (che oggi ha scontatola sua ultima giornata di squalifica), ma tutta la squadra ha giocato una partita di spessore e personalità, annullando di fatto il gap che la classifica raccontava prima del match.

I neroverdi augustani entrano in campo con piglio deciso, mettono in difficoltà l’undici rossoblu, che prima prende le misure, poi conquista campo e crea le azioni che mettono in ambasce la retroguardia augustana.

La prima occasione è per gli ospiti megaresi, con Carbonaro che lavora un buon pallone e lo serve per l’accorrente Fichera il cui tiro dalla lunetta è deviato in angolo da un difensore rossoblu.

Superata la prima fase di difficoltà, il Frigintini conquista campo prende coraggio e con un Gazzè in grande spolvero a centrocampo e con Noukri e Concolino sempre presenti, comincia a farsi vedere dalle parti di D’Asero.

Al 22′ arriva il vantaggio modicano. Lo Magno vede il movimento di Drago e lo serve sulla corsa, l’attaccante sciclitano si presenta al tiro che D’Asero in uscita respinge con il corpo,la sfera arriva ancora al bomber rossoblu che con un tap-in porta in vantaggio la sua squadra.

L’Atletico Megara accusa il colpo, s’innervosisce e non riesce a creare problemi al Frigintini che non disdegna di punzecchiare la retroguardia megarese.

Al doppio fischio dell’ottimo Pennisi sono i rossoblu ad andare al riposo con un gol di vantaggio.

Nella ripresa è ancora l’undici ospite a provare ad alzare il ritmo del gioco e al 5′ sugli sviluppi di un corner Carbonaro trova lo stacco aereo, ma la sua inzuccata si perde di poco a lato.

Al 18′ arriva il gol del raddoppio rossoblu. Concolino servito sulla destra entra in area e prova la conclusione ribattuta con un braccio da un difensore, l’arbitro è ben piazzato e indica il dischetto. Dagli undici metri Drago con qualche brivido insacca e realizza la sua doppietta personale e il 2 – 0 rossoblu.

Gli ospiti non si arrendono e al 24′ vanno vicino al gol con un diagonale dalla destra di Fabrizio Scapellato che finisce di poco a lato.

Risponde il Frigintini al 26′ con la conclusione di Noukri che non sortisce gli effetti sperati.

Al 34′ l’Atletico Megara accorcia le distanze con Carbonaro che sfrutta il servizio dalla destra e da pochi passi insacca.

Gli ospiti ci credono e al 40′ vanno vicini al pareggio con Milazzo che servito da Serruto da buona posizione spara alto sulla traversa di Caruso.

Qualche istante dopo è il Frigintini ad avere due buone occasioni,la prima con Vitale che servito da Noukri perde l’attimo per la conclusione e D’Asero in uscita bassa respinge e poi con Noukri anticipato al momento del tiro da un difensore augustano.

Il finale si accende anche sulla panchina dell’Atletico Megara e a farne le spese è Cracchiolo che per proteste guadagna gli spogliatoi con qualche minuto di anticipo.

Dopo 4′ di recupero arriva anche il fischio finale del signor Pennisi (prova impeccabile la sua) con i rossoblu che finalmente possono godersi il primo successo pieno che permette loro di lasciare la scomoda ultima posizione in classifica.

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