Basta decisioni dall’alto sul Mercato del Venerdì a Comiso! Centrosinistra e ambulanti compatti contro il decentramento

COMISO, 31 Ottobre 2026 – Nessuna decisione calata dall’alto, nessuna imposizione unilaterale. I commercianti hanno il pieno diritto di essere ascoltati e coinvolti nelle scelte che riguardano direttamente la loro attività professionale, il loro lavoro e il futuro delle loro famiglie.

Questo è il forte messaggio emerso dall’incontro partecipato tenutosi al mercato del venerdì di Comiso. Presso l’isoletta di via Cechov, Gaetano Gaglio e i rappresentanti della coalizione di centrosinistra — composta da Liberalsocialisti, Lista Spiga, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Sinistra Italiana, Territorio e diversi movimenti civici — hanno incontrato gli operatori del mercato settimanale, i cittadini e i residenti del quartiere per raccogliere esigenze e istanze legate alle recenti scelte amministrative.

Durante il confronto hanno preso la parola i rappresentanti degli ambulanti, guidati da Aldo Amato, referente dell’A.V.A.K., che ha denunciato l’assoluta mancanza di concertazione da parte dell’Amministrazione Comunale. La giunta ha infatti deciso di spostare il mercato del Venerdì in un’area periferica a quasi un chilometro fuori dal centro abitato. Secondo gli operatori, il conseguente calo degli accessi, le condizioni disagevoli della nuova destinazione e l’impossibilità di raggiungerla per chi non possiede un mezzo proprio rappresentano le premesse per la scomparsa definitiva dello storico mercato.

Di fronte a queste denunce, la coalizione di centrosinistra ha illustrato alcune proposte operative per tutelare la categoria e la cittadinanza. Gaglio si è impegnato a supportare gli ambulanti per ottenere un incontro con l’Amministrazione, finora mai accordato nonostante le richieste ufficiali, ricorrendo se necessario alla richiesta di convocazione di un Consiglio Comunale aperto. Verranno inoltrate istanze per interventi immediati come il censimento degli ambulanti, il tracciamento rigoroso degli spazi per gli aventi diritto — così da limitare i disagi per residenti e attività dell’area — e la revisione del canone di occupazione, ritenuto troppo esoso.

Nel caso in cui lo spostamento si renda inevitabile, la coalizione ha delineato due soluzioni alternative al decentramento periferico: a breve termine il trasferimento nella zona di via delle Betulle, situata nel centro abitato e facilmente raggiungibile a piedi, e a lungo termine la realizzazione di un’area fiere e mercati nel prolungamento di Viale della Resistenza.

Il clima tra gli operatori resta comunque di forte preoccupazione. I 250 venditori ambulanti regolari non escludono azioni di protesta eclatanti, come la rinuncia collettiva alle licenze, scelta che cancellerebbe una risorsa fondamentale per l’economia locale. Parallelamente, diversi cittadini e residenti hanno manifestato la volontà di promuovere una raccolta firme per salvare un luogo che rappresenta sia un’opportunità di sviluppo economico, sia un irrinunciabile punto di vendita e di socializzazione per l’intera comunità di Comiso. L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco a un rapido aggiornamento per verificare gli sviluppi della vicenda.

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