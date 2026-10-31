Basket. La Virtus Ragusa cerca il riscatto a Sarno: domenica sfida una delle capoliste

Ragusa, 31 ottobre 2026 – Una trasferta difficile per ripartire dopo la sconfitta con Benevento. La SuperConveniente Virtus Ragusa sarà di scena domenica 1° novembre, alle 17, sul campo della Virtus Sarno, nella sesta giornata del campionato di Serie B Interregionale. La squadra di Gianni Recupido cerca la terza vittoria stagionale contro un’avversaria che ha conquistato quattro successi nelle prime cinque gare.

La formazione allenata da Nicola Amato arriva all’appuntamento con tre vittorie consecutive: dopo il 75-69 sul campo della Polisportiva Matese e il 64-57 casalingo contro Barcellona, i campani si sono imposti per 73-56 a Gela, raggiungendo in testa alla classifica proprio i siciliani, insieme a Catanzaro e Barcellona. Un percorso nel quale spicca la solidità difensiva delle ultime due giornate.

Il principale riferimento offensivo è l’ala lituana Simas Raupys, terzo realizzatore del girone F, che viaggia a 18 punti di media e conosce bene il campionato italiano, avendo già vestito le maglie di Vasto, Marigliano e Termoli. In doppia cifra anche il capitano Carmine Moccia, specialista da oltre l’arco, e la guardia Marco Cucco. Sotto canestro Ferdinando Matrone contribuisce con 9 punti e 11,6 rimbalzi (è anche primo per stoppate). Un gruppo esperto, che ha affrontato il salto di categoria conservando buona parte dell’ossatura della promozione.

Ecco le parole della vigilia di coach Gianni Recupido: «Per noi, in questo inizio di stagione, sono state tutte prove di fuoco. Dopo Benevento ci siamo parlati e abbiamo chiarito che abbiamo tanta pazienza sul lavoro tecnico e sugli errori tattici; sull’atteggiamento, invece, non possiamo averne. Domenica mi aspetto una grande risposta. L’attenzione difensiva – aggiunge il coach di Ragusa – è la base di partenza, ma occorre essere più spigliati in attacco, accettando anche di commettere un errore e di saperlo gestire, concentrandoci meno sul possesso precedente e più su quello successivo. Sarno, come tutte le squadre campane, è una formazione d’esperienza, con giocatori di talento e tanta fisicità. È un campionato diverso rispetto a quello a cui eravamo abituati, ma dobbiamo adattarci in fretta». Gli arbitri dell’incontro di domenica sono Marco Palazzo di Campobasso e Valeria Santoro di Maddaloni (Caserta). Palla a due alle 17.

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