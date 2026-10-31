Basket. La Passalacqua Ragusa vince a Roma; un devastante avvio di partita scava il solco

SAN RAFFAELE ROMA – PASSALACQUA RAGUSA 46-74

Parziali 8-26; 17-45 (9-19); 31-64 (14-19); 46-74 (15-10)

IL TABELLINO

San Raffaele Roma: Mascetti 4, Grattarola 2, Ciaccioni 5, De Angelis, De Marchi 7, Sangare 5, Toscani 2, Lami 3, Barbieri 2, Zappellini 6, Cupellaro 10. All. Ciccalotti

Passalacqua Ragusa: Consolini 3, Ronchi 15, Mazza 4, Cosaro 9, Stroscio 12, Heriaud 7, Guzzoni 4, Olodo 2, Di Fine 4, Johnson 14. Allenatore: Seletti

Note. Tiri da due: Roma 14/41 (34%) Ragusa 22/44 (50%); Tiri da tre: Roma 5/17 (29%), Ragusa 5/16 (31%); Tiri liberi: Roma 3/5 (60%) Ragusa 15/20 (75%); Rimbalzi: Roma 24, Ragusa 50. Palle perse, Roma 19, Ragusa 19; Palle recuperate Roma 6, Ragusa 11; Assist Roma 10, Ragusa 17.

Arbitri Francesco Rosato di Viterbo e Luca Pastore di Marino (Roma)

ROMA, 31 Ottobre 2026 – Attitudine e determinazione. La Passalacqua sul campo di San Raffaele conquista in controllo la quarta vittoria consecutiva, nella quinta giornata del campionato di serie A2 Credem Banca mantenendo un buon ritmo sia in attacco, sia in difesa e inibendo le bocche di fuoco della squadra romana e con tutte le giocatrici a referto. Le ragusane hanno già osservato un turno di riposo. L’inizio è subito a mille per la Passalacqua di coach Seletti che infila un 10 a zero con Cosaro, un doppio centro di Guzzoni, Johnson e Ronchi. E’sotto canestro che risulta più evidente il dominio di Ragusa che non ha difficoltà a giostrare bene la palla e a servire nel pitturato grazie anche ad una buona difesa e alle transizioni che non permettono alle padrone di casa di trovare il canestro. La frazione scivola via in pieno controllo per le aquile iblee con una girandola di cambi, da entrambe le parti fino alla sirena del primo quarto che fotografa un 8-26. Inizio ripresa un po’più complicato per Ragusa con San Raffaele che morde un po’di più in difesa, complice qualche imprecisione delle biancoverdi iblee. A metà frazione Ragusa conduce per 31 a 15 per poi infilare un parziale di 12 a 0 con un 2-1 di Heriaud, due triple di Stroscio e Ronchi e Johnson a segno con un veloce ‘dai e vai’ servito da capitana Consolini. Chiuderà la frazione Stroscio con 3 punti in fila. Si va al riposo grande con Ragusa che conduce 45 a 17. Ragusa tira con il 48 per cento da 2 contro il 30 delle padrone di casa, e con il 36 per cento da 3 rispetto al 20 per cento di San Raffaele. I rimbalzi totali sono 28 per Ragusa contro gli 11 di Roma. Terza frazione con la stessa inerzia; Roma in 6 minuti segna 3 punti e Ragusa ne mette 13. Poi qualche svarione in difesa, di cui il San Raffaele approfitta, e si arriva all’ultima pausa con la Passalacqua a +33. Ultima frazione segnata dal tentativo di ricucitura di Roma e qualche affanno per Ragusa con coach Seletti che sceglie di dare minuti di esperienza a tutte le giocatrici della rosa. Finisce 46-74 con Ronchi, Johnson e Stroscio in doppia cifra.

“Sapevamo che poteva essere partita impegnativa – commenta a caldo il coach della Passalacqua Paolo Seletti -, abbiamo spinto molto sull’approccio alla gara e lo abbiamo fatto bene, controllando senza però essere scintillanti come i primi minuti. Abbiamo fatto ciò che serviva per portare a casa questi due punti ma sappiamo anche che il campionato è una maratona, non un 100 metri e continuiamo a lavorare gara per gara”

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