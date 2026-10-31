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Modica | Politica

Allagamenti a Modica-Sorda, L’Alternativa Socialista incalza l’Amministrazione: «Servono opere di raccolta dell’acqua piovana»

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MODICA, 31 Ottobre 2026 – Il recente temporale che ha abbattuto una violenta bomba d’acqua sulla città, paralizzando in particolare il quartiere Sorda, trasformando diverse arterie stradali in veri e propri fiumi, riaccende la polemica politica sulla gestione del territorio e sulla prevenzione del rischio idrogeologico.

Con una lettera aperta indirizzata al Sindaco di Modica, Antonio Ruta, a nome del movimento L’Alternativa Socialista, interviene sulla criticità strutturale della zona commerciale e residenziale della Sorda, puntando il dito contro le cause storiche e chiedendo un cambio di passo immediato.

«Il quartiere Sorda paga il prezzo altissimo di anni di cementificazione selvaggia, condotta senza una vera pianificazione», dichiara Ruta. «I cambiamenti climatici, con fenomeni meteorologici sempre più estremi e violenti, rendono il quadro ancora più pericoloso. Di fronte a questo scenario non bastano più le parole o le speranze: serve agire subito».

La proposta del movimento guarda sia alla messa in sicurezza del territorio sia alla sostenibilità ambientale, richiamando soluzioni pratiche e tradizionali riadattate in chiave moderna: «Modica ha bisogno di un sistema adeguato per raccogliere, convogliare e riutilizzare le abbondanti acque piovane, per evitare che le strade si trasformino in torrenti. I nostri nonni raccoglievano l’acqua e la conservavano; oggi quelle buone pratiche, unite a progetti d’ingegneria moderni, potrebbero proteggere la città e al contempo alleggerire la pressione sulle falde acquifere».

L’appello alla giunta comunale si conclude con una richiesta di concretezza che vada oltre le semplici dichiarazioni di facciata: «La parola ‘resilienza’ è ormai consumata, noi preferiamo parlare di buon senso e lungimiranza. All’Amministrazione chiediamo risposte concrete, fatti realizzati anche in silenzio, ma capaci di tutelare davvero la comunità».

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