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Modica | Onorificenze

Al Modica Gospel Choir il premio “Agorà 2026”

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Modica, 31 ottobre 2026 – Grande emozione per il Modica Gospel Choir, rappresentato dal M° Giovanni Leon Dall’Ò, insignito del «Premio Agorà 2026» dei Templari Federiciani. Il riconoscimento è stato consegnato nel corso della cerimonia organizzata dall’Associazione «Agorà Stupor Mundi – Vita sociale e solidale» insieme al «Caffè Letterario Federiciano», svoltasi lo scorso 30 ottobre nella sala “Legalità e Memoria” della sede di Cava d’Ispica (RG). Si tratta di un premio che ci riempie di gioia e che valorizza l’impegno, la passione e lo spirito di squadra di tutto il coro.

La serata è stata speciale anche per il direttore nazionale di Let’s Sing Gospel Connection, il M° Aurelio Pitino, al quale sono stati conferiti due importanti riconoscimenti: il «Premio Agorà 2026» e il Premio Nazionale «Principe della Cultura 2026», accompagnato dall’Attestato di Riconoscimento «Dai valore al Merito», “per la lodevole attività in campo artistico e nella direzione del Coro Modica Gospel Choir”. Al Maestro vanno i complimenti e il ringraziamento di tutto il coro per la guida, la dedizione e l’entusiasmo con cui ci accompagna da sempre.

“Un sentito grazie va al Direttore Culturale di Agorà,  Massimiliano Casto, a Carmen Di Tommasi, presidente di «Agorà Stupor Mundi», e a Corrado  Armeri, fondatore dell’associazione – dice il MGC – . È stata una bellissima serata di condivisione, durante la quale abbiamo avuto modo di scoprire tante splendide realtà del nostro territorio. Un ringraziamento speciale va a tutti gli altri premiati di questa edizione: persone che, dalla medicina all’arte, ci rendono orgogliosi di essere modicani e siciliani”.

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