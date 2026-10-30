Sicilia. Aumenti di indennità per i presidenti dei Liberi Consorzi: la denuncia del deputato Nello Dipasquale

PALERMO, 30 Ottobre 2026 – Il deputato regionale del Partito Democratico Nello Dipasquale torna ad attaccare la maggioranza alla Regione Siciliana in merito ai costi della politica e, nello specifico, sulle indennità previste per i vertici dei Liberi Consorzi Comunali.

Rievocando l’approvazione della riforma sull’elezione di secondo grado dei presidenti degli enti sovracomunali, Dipasquale ha ricordato come l’intervento fosse stato originariamente presentato come un’operazione a “costo zero”. Una rassicurazione contro la quale il parlamentare si era opposto già in sede di dibattito d’Aula, prefigurando il rischio di futuri esborsi pubblici per finanziare nuovi compensi.

La questione si è riaperta durante la discussione sulle variazioni di bilancio, dove Dipasquale, insieme al collega Ismaele La Vardera, ha contestato duramente l’inserimento di una norma destinata ad aumentare in modo consistente le indennità per i presidenti dei Consorzi. La pressione delle opposizioni ha portato allo stralcio del provvedimento.

Dipasquale ha, tuttavia, lanciato un chiaro avvertimento in vista dei prossimi passaggi d’Aula: qualora la misura dovesse essere ripresentata all’interno della imminente legge Finanziaria, la risposta sarà un’opposizione ferma e intransigente.

“Pur non mettendo in discussione il principio per cui le cariche pubbliche vadano retribuite – dice il parlamentare regionale ragusano – è fondamentale valutare priorità e opportunità: in una fase storica segnata dalle difficoltà economiche di imprese, famiglie e studenti fuori sede, gli aumenti per i costi della politica non possono rappresentare un’urgenza. Prima vengono i bisogni dei siciliani”.

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