Scontro sullo IACP, Moscato replica al sindaco di Pozzallo: «Il personale altrui non è un diritto acquisito»

RAGUSA, 30 Ottobre 2026 – La polemica istituzionale tra il Comune di Pozzallo e lo IACP di Ragusa si infiamma. A intervenire con una nota durissima è il commissario straordinario dell’Istituto, Giovanni Moscato, che risponde alle accuse del sindaco Roberto Ammatuna in merito alla gestione di un dipendente pubblico condiviso tra i due enti.

Moscato respinge al mittente le accuse di scorrettezza organizzativa, invitando il primo cittadino a rileggere attentamente gli atti sottoscritti dal Comune. «Prima di lanciare accuse, farebbe bene a rileggere la convenzione: l’articolo 2 prevedeva la possibilità di recedere in qualsiasi momento con un preavviso di 30 giorni, mentre l’articolo 3 stabiliva la priorità delle esigenze organizzative dello IACP», sottolinea il commissario straordinario.

Al centro del contenzioso c’è l’utilizzo di un dipendente per 9 ore settimanali. Una collaborazione attiva per oltre sei mesi e prorogata fino al 30 settembre 2026, ma interrotta in seguito alla sopravvenienza di nuove esigenze legate a finanziamenti e procedure di gara. Lo IACP ha esercitato il recesso il 21 luglio 2026, agendo nel pieno rispetto delle clausole contrattuali.

«Se il Sindaco, dopo oltre sei mesi di collaborazione, non ha saputo individuare soluzioni organizzative alternative, non può certo pretendere che sia lo IACP a farsi carico indefinitamente delle difficoltà del suo Comune», affonda Moscato, rimarcando che la disponibilità di personale esterno non costituisce un “diritto acquisito” né può supplire alla carenza di programmazione interna.

Nel mirino della replica finisce anche il paragone con un altro comune della provincia di Siracusa: secondo Moscato, quella collaborazione sarebbe avvenuta solo dopo il 30 settembre (scadenza naturale dell’accordo con Pozzallo) e dopo il completamento delle gare, quando il Comune di Pozzallo non aveva neppure presentato una nuova richiesta.

Il commissario dello IACP ricorda inoltre i precedenti attriti politici, evidenziando il paradosso di chi contesta l’operato tecnico dell’Istituto dimenticando che i rallentamenti erano figli proprio del tempo sottratto dal professionista per l’impiego a Pozzallo. Moscato bolla poi come strumentale il tentativo di trasformare una questione legata a 9 ore settimanali in un attacco all’intera comunità di Pozzallo, ricordando al contrario i fatti concreti: gli interventi d’urgenza sui lotti 12, 13 e 14 eseguiti dallo IACP senza alcun contributo comunale, inclusi i recenti fondi ottenuti per la messa in sicurezza e la progettazione della futura ricostruzione.

«Amministro lo IACP, non posso essere chiamato a rispondere delle difficoltà o incapacità organizzative del sindaco Ammatuna», conclude Moscato, chiudendo la polemica: «Al Sindaco lascio le polemiche e i nemici immaginari. Io preferisco occuparmi di finanziamenti, cantieri e risultati».

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