Ragusa, violenta lite tra coniugi al “Petrulli”: la Polizia Locale arresta un uomo e salva la moglie

RAGUSA, 30 Ottobre 2026 – Un tempestivo e provvidenziale intervento della Polizia Locale di Ragusa ha evitato il peggio nella serata di mercoledì 28 ottobre. Gli agenti sono intervenuti nei pressi dell’impianto sportivo “Petrulli”, dove si stava consumando una violenta lite tra coniugi, entrambi italiani.

A dare l’allarme sono stati alcuni frequentatori della struttura sportiva e passanti. Notando la gravità di quanto stava accadendo, i presenti sono intervenuti con coraggio per bloccare l’aggressione ed impedire che l’uomo continuasse a percuotere la donna.

Giunti rapidamente sul posto, gli agenti della Locale hanno subito bloccato l’uomo e prestato primo soccorso alla consorte, che riportava evidenti segni di lesioni personali. La donna è stata quindi affidata alle cure del personale del 118 e trasportata all’Ospedale “Giovanni Paolo II” per gli accertamenti e le cure del caso.

L’aggressore è stato tratto in arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’operazione, condotta in stretta sinergia con il supporto dei Carabinieri del Comando Stazione “Principale” di Ragusa, ha consentito di scongiurare conseguenze ben più gravi, evidenziando il valore fondamentale del senso civico dei cittadini che non hanno esitato a segnalare e fermare la violenza.

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