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Attualità | Ragusa

Ragusa. Servizio bus navetta in occasione della Commemorazione dei Defunti

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Ragusa, 30 ottobre 2026 – Come ogni anno in occasione della Commemorazione dei Defunti, l’Amministrazione Comunale ha organizzato il servizio di bus navetta gratuito da e per i cimiteri della città, evitando in tal modo che nei giorni 1 e 2 novembre migliaia di autovetture circolino per le strade di accesso creando situazioni di scarsa fluidità.

Il servizio si svolgerà in entrambi i giorni con lo stesso orario, dalle ore 7,30 alle ore 18,00 e con i seguenti itinerari:
· piazza Libertà – cimitero centrale e ritorno
· piazza Libertà – cimitero Ibla e ritorno
· piazza G.B.Odierna – cimitero Ibla e ritorno
· via B. Brin – cimitero Marina e ritorno

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