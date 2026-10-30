Ragusa. Aggredisce un operatore sanitario nel Pronto soccorso del “Giovanni Paolo II”: arrestato

RAGUSA, 30 Ottobre 2026 – Un uomo di 55 anni è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato di Ragusa con l’accusa di lesioni personali ai danni di un operatore sanitario. L’episodio si è verificato all’interno del Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II, teatro dell’ennesima aggressione ai danni del personale medico e sanitario impegnato nei servizi di emergenza.

Tutto è iniziato quando il cinquantacinquenne, a seguito di un incidente domestico che gli aveva provocato una ferita a una mano, si era recato nel presidio ospedaliero per ricevere le cure del caso. Dopo aver ricevuto una prima medicazione, l’uomo era stato invitato ad accomodarsi in sala d’attesa per completare l’iter sanitario in base alla priorità e al proprio turno.

Pochi minuti dopo, tuttavia, la situazione è degenerata. L’uomo ha iniziato a manifestare evidenti segni di insofferenza, pretendendo un ricovero immediato e assumendo toni aggressivi e molesti non solo nei confronti degli operatori, ma anche degli altri pazienti in attesa.

Il clima di tensione è sfociato nella violenza fisica quando il cinquantacinquenne, in preda all’ira, si è scagliato contro un operatore sanitario, colpendolo con calci e pugni e strattonandolo con violenza fino a farlo rovinare a terra.

L’allarme immediato ha fatto scattare l’intervento di una Volante della Questura di Ragusa. Gli agenti sono giunti sul posto in pochi minuti, bloccando l’aggressore, già noto alle forze dell’ordine per precedenti vicende, e procedendo al suo arresto in flagranza di reato.

Dell’accaduto è stata informata la Procura della Repubblica di Ragusa, che ha disposto per l’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa degli ulteriori sviluppi giudiziari.

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