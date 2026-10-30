Pozzallo. Presa di mira la sede del comitato per Vannacci in corso Vittorio Veneto

POZZALLO, 30 Ottobre 2026 – Nuovi episodi di intolleranza politica colpiscono la sede del Comitato Costituente 1422 di “Futuro Nazionale” a Pozzallo, in Corso Vittorio Veneto. Attraverso una nota ufficiale, diramata nella tarda serata di oggi, la referente locale del movimento, la dottoressa Vincenza Assenza, ha denunciato pubblicamente una serie di danneggiamenti e aggressioni verbali avvenuti nei giorni scorsi ai danni della sezione politica associata al generale Roberto Vannacci.

Secondo quanto ricostruito dal comitato, gli episodi si sono articolati in due momenti distinti. Nella serata del 15 ottobre, intorno alle 22:02, un giovane studente di passaggio avrebbe rimosso arbitrariamente una locandina adesiva provvisoria, affissa poche ore prima all’esterno della struttura. Due giorni dopo, intorno alle ore 11 del mattino, si è verificato il secondo raid. Due giovani donne, presumibilmente riconducibili al progetto culturale “100 Donne”, avrebbero coperto la targa ufficiale del Comitato incollandovi sopra un proprio volantino.

L’atto vandalico ha poi innescato un momento di forte tensione quando un’altra giovane donna, estranea al Comitato, ha invitato le attiviste a posizionare il loro volantino altrove e ha rimosso l’adesivo dalla targa. A quel punto, le due autrici del gesto avrebbero reagito verbalmente con insulti pesanti ed epiteti ingiuriosi nei confronti della ragazza, mentre una di loro riprendeva la scena con lo smartphone nel tentativo di diffondere sui social una versione parziale dell’accaduto.

La referente Vincenza Assenza, forte di una lunga esperienza nella pubblica amministrazione e nelle file della storica Alleanza Democratica a Catania, ha espresso totale fermezza nel condannare l’accaduto, manifestando piena solidarietà alla cittadina aggredita verbalmente. “Nutrirsi di un consenso povero apre la strada a forme di violenza che vanno dalla guerriglia urbana al gesto vandalico di strappare un manifesto”, ha dichiarato Assenza, sottolineando che “è democratico chi comprende dove finisce la propria libertà e dove comincia quella altrui”.

Il Comitato ha infine ribadito che la libertà di pensiero deve essere sempre garantita per favorire il confronto democratico, condannando fermamente il clima di intimidazione e le logiche da tifoseria che rischiano di inquinare il dibattito politico locale.

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