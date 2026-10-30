Ottavi di Coppa Italia. Il Modica affronterà la Nuova Igea fuori casa

MODICA, 30 Ottobre 2026 – Sarà la Nuova Igea Virtus l’avversaria del Modica Calcio negli ottavi di finale della Coppa Italia Serie D. I rossoblù di Pitino e Gugliotta scenderanno in campo mercoledì 18 novembre, alle 14:30, in casa della formazione di Barcellona Pozzo di Gotto, per una sfida a eliminazione diretta che metterà in palio l’accesso ai quarti di finale della competizione.

Il Modica arriva all’appuntamento dopo aver superato il Licata per 1-0 allo stadio “Pietro Scollo”. A decidere la gara dei sedicesimi è stata la rete di Danijel Kljajic, arrivata nei minuti finali di una partita nella quale i rossoblù hanno cercato con insistenza il gol qualificazione.

Percorso simile per la Nuova Igea Virtus, che ha conquistato il passaggio del turno imponendosi per 1-0 sul campo della Gelbison, allo stadio Morra di Vallo della Lucania. Anche in questo caso la rete decisiva è arrivata nel finale, con Sean Martinelli che ha firmato il successo dei giallorossi al 92’.

Le due formazioni siciliane si ritroveranno così di fronte in una sfida che mette in palio un posto tra le migliori otto squadre della Coppa Italia Serie D.

Il confronto si disputerà in gara unica: in caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari, la qualificazione sarà decisa direttamente ai calci di rigore, senza tempi supplementari.

Per il Modica Calcio sarà un nuovo impegno in trasferta nel percorso di Coppa Italia, con l’obiettivo di dare continuità ai risultati ottenuti nella competizione e proseguire il cammino verso i quarti di finale.

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