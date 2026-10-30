Omicidio di Giarratana: la Cassazione conferma la condanna a 30 anni per Mariano Barresi

ROMA, 30 Ottobre 2026 – È diventata definitiva la condanna a 30 anni di reclusione nei confronti di Mariano Barresi, il pensionato ritenuto responsabile dell’omicidio della cognata Rosalba Dell’Albani, compiuto a Giarratana nel marzo del 2023. La Corte di Cassazione ha, infatti, dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai legali dell’imputato, mettendo la parola fine al percorso giudiziario legato al drammatico fatto di sangue che ha scosso la comunità iblea.
La Suprema Corte ha confermato le decisioni già assunte nei precedenti gradi di giudizio. Nell’aprile scorso, la Corte d’Assise d’Appello di Catania aveva rigettato la richiesta della difesa diretta a ottenere una riduzione della pena tramite le attenuanti generiche, legate alla confessione resa dall’uomo nell’imminenza del delitto. I giudici d’appello avevano quindi confermato integralmente la sentenza della Corte d’Assise di Siracusa, ribadendo la condanna a 30 anni, le pene accessorie (tra cui l’interdizione perpetua dai pubblici uffici) e il risarcimento di quasi 1,3 milioni di euro destinato al marito e ai tre figli della vittima, costituitisi parte civile con l’avvocato Gianluca Nobile.
Il delitto si consumò nell’abitazione di famiglia a Giarratana. Rosalba Dell’Albani, 51 anni, si trovava nell’appartamento al piano terra appartenente all’anziana madre, nello stesso stabile in cui risiedevano le sorelle, quando venne aggredita e uccisa dal cognato. Con il pronunciamento della Cassazione la condanna passa in giudicato, chiudendo definitivamente la vicenda processuale.