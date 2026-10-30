Monterosso Almo. La presidente del Libero Consorzio di Ragusa Maria Rita Schembari in visita al set del film “Olivia Denaro”

Monterosso Almo, 30 ottobre 2026 – Il grande cinema torna a scegliere gli Iblei. Giovedì 29 ottobre la presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, prof.ssa Maria Rita Schembari, ha fatto visita al set di “ Oliva Denaro”, il film che in queste settimane si sta girando a Monterosso Almo.

La presidente ha incontrato la regista Cristina Comencini e la responsabile della produzione, alla presenza del sindaco di Monterosso Almo Salvatore Pagano, del presidente del Consiglio Giovanni D’Aquila e delle altre autorità locali civili, religiose e militari che l’hanno accolta sul set allestito nel borgo.

Il film, prodotto da “ Palomar”e tratto dall’omonimo e fortunato romanzo di Viola Ardone, racconterà una potente storia al femminile ambientata nella Sicilia degli anni ’60. E a fare da sfondo non sarà solo Monterosso Almo.

“La bellezza degli Iblei conquista ancora una volta lo sguardo del cinema – ha dichiarato la presidente Schembari –. Non soltanto Monterosso Almo, ma anche altre location della provincia di Ragusa saranno protagoniste delle riprese del film, prodotto da Palomar e tratto dal romanzo di Viola Ardone. Una importante occasione di promozione e visibilità per l’intero territorio provinciale, che attraverso il grande schermo potrà contare su una vetrina di respiro nazionale”.

Un’occasione importante per Monterosso Almo, già insignito del titolo di Borgo più bello d’Italia, che in questi giorni vive una straordinaria animazione tra troupe, attori e maestranze, e per l’intera provincia di Ragusa, che si conferma come uno dei set naturali più amati dal cinema italiano.

Le riprese di “Oliva Denaro” proseguiranno nelle prossime settimane anche in altre località del ragusano, portando il nome degli Iblei sul grande schermo nazionale.

Salva