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Attualità | Modica

Modica, riapre la piscina comunale: l’impianto di nuovo al servizio della città

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MODICA, 30 Ottobre 2026 – Modica arricchire la mappa dell’impiantistica sportiva. Domani mattina, alle 10:30, riaprirà ufficialmente i battenti la piscina comunale di Via Sacro Cuore, pronta ad accogliere nuovamente atleti, appassionati e famiglie dopo i lavori di ripristino.
Una vasca piena e riqualificata segna il raggiungimento di un importante risultato per la comunità. “La riapertura – spiega il sindaco Maria Monisteri – rappresenta un nuovo traguardo centrato dall’amministrazione comunale, che fa seguito alla recente restituzione alla città dello stadio “Pietro Scollo”. È un obiettivo centrato e un’altra promessa mantenuta, che evidenzia il lavoro di squadra e l’impegno in prima linea dell’assessore Mommo Carpentieri, insieme al contributo fondamentale degli uffici comunali e dei dirigenti che hanno seguito da vicino l’iter dei lavori”.
Con l’avvio della stagione e la riconsegna della struttura, la piscina comunale torna a essere a tutti gli effetti un patrimonio attivo della città di Modica, garantendo uno spazio pubblico sicuro e moderno per la pratica degli sport acquatici e il benessere dei cittadini.

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