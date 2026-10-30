Modica, riapre dopo oltre due anni la piscina comunale. E’ bastato Carpentieri!

MODICA, 30 Ottobre 2026 – Dopo oltre due anni di attesa e inattività, la piscina comunale di Via Sacro Cuore è pronta a riaprire le porte ai cittadini e agli appassionati di nuoto. L’appuntamento è fissato per questo sabato.

Il risultato, atteso da tempo dalla comunità modicana, è il frutto dell’azione dell’assessore Mommo Carpentieri, che dopo poche settimane dal suo insediamento è riuscito a sbloccare una situazione complessa. Il primo passo fondamentale è stata la risoluzione del contenzioso con il precedente gestore attraverso una compensazione delle pendenze economiche reciproche – dai costi di gestione ai balzelli comunali – che ha permesso di trovare un accordo in tempi rapidi.

Superati gli scogli burocratici e completati gli interventi necessari sulla struttura, si è reso necessario individuare un nuovo operatore economico. Per evitare i lunghi rallentamenti legati all’ordinaria burocrazia, l’amministrazione ha optato per un affidamento temporaneo della durata di un anno.

A seguito della manifestazione di interesse espletata dall’UTC, la gestione è stata così affidata per i prossimi 12 mesi alla società Sport Service del brand Vitality.

«Nel frattempo potremo espletare le procedure e affidare la gestione per 10 anni», ha commentato l’assessore Carpentieri, delineando la prospettiva di stabilità a lungo termine per l’impianto natatorio.

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