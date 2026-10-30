MODICA, 30 Ottobre 2026 – Anche a Modica stamattina si è svolta una protesta. Una trentina di studenti è scesa in piazza per manifestare contro il riarmo e il carovita. Il corteo, equipaggiato con striscioni e un megafono, ha sfilato lungo Corso Umberto, attirando l’attenzione dei passanti e causando forti disagi alla circolazione stradale della zona. Il corteo si è poi stabilizzato per l’intera mattinata in Piazza Matteotti.
Modica: manifestazione di studenti contro il riarmo e il carovita lungo Corso Umberto
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