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Cronaca | Modica

Modica: manifestazione di studenti contro il riarmo e il carovita lungo Corso Umberto

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MODICA, 30 Ottobre 2026 – Anche a Modica stamattina si è svolta una protesta. Una trentina di studenti è scesa in piazza  per manifestare contro il riarmo e il carovita. Il corteo, equipaggiato con striscioni e un megafono, ha sfilato lungo Corso Umberto, attirando l’attenzione dei passanti e causando forti disagi alla circolazione stradale della zona. Il corteo si è poi stabilizzato per l’intera mattinata in Piazza Matteotti.

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