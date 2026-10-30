Maratona di Ragusa, iscrivendosi ora si risparmia….

Ragusa, 30 ottobre 2026 – E’ già tempo di Mangia’s Maratona di Ragusa. Il 17 gennaio toccherà ancora alla capitale del barocco aprire la lunga serie di maratone nazionali con la sua edizione numero 22, ma nel 2027 la gara ragusana avrà molti motivi d’interesse particolari, specifici, ad esempio il fatto che andrà ad inaugurare le tante manifestazioni di Ragusa Città Europea dello Sport 2027.

Il programma di eventi resta sempre molto fitto: oltre alla maratona non mancherà la Straragusa, la mezza maratona che varrò anche come 24° Campionato Nazionale dei Vigili del Fuoco-Memorial Giorgio Iacono. Inoltre sono previste la FastRun di 10,1 km e sia la mezza che quest’ultima saranno anche nella versione walking non competitiva. Infine il tradizionale appuntamento con la Family Run di 3,2 km.

Le iscrizioni alla gara sono già aperte da tempo e tanti stanno programmando la presenza a Ragusa come prima uscita della stagione. Ma conviene sbrigarsi perché fino a sabato 31 ottobre c’è la possibilità di godere di un concreto risparmio: maratona a soli 30 euro, Straragusa a 20 euro, FastRun a 12 euro. Poi sono previsti aumenti progressivi.

Anche quest’anno la Mangia’s Maratona di Ragusa avrà il supporto del Comune di Ragusa nelle persone del Sindaco Peppe Cassì e dell’Assessore allo Sport Simone Di Grandi, inoltre hanno confermato la loro presenza Albani.Op che offrirà i suoi prodotti orticoli per premiare gli atleti, Scar concessionario Fiat per tutto il parco veicoli necessario per l’organizzazione. E tanti altri si aggiungeranno da qui al 17 gennaio, come anche le stelle chiamate a contendersi lo scettro di re e regina della Mangia’s Maratona di Ragusa…

Per informazioni: Atl.No al Doping Ragusa, https://maratonadiragusa.com/

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