La Guida Pizzerie del Gambero Rosso e il trionfo della Sicilia: da Palermo a Modica a Vulcano, ecco tutti i locali premiati

30 Ottoobre 2026 – Il panorama della pizza d’autore in Sicilia continua a crescere e a consolidare la propria eccellenza. L’ultima edizione della Guida Pizzerie del Gambero Rosso incorna le migliori realtà dell’isola, confermando indirizzi storici e salutando con entusiasmo nuovi ingressi al vertice, pur registrando ancora una volta la grande assenza della città di Catania dalla massima fascia di riconoscimento.
Fra le novità di fondo nell’impostazione della Guida, come evidenziato dalla curatrice Pina Sozio, spicca l’adozione della valutazione a “Spicchi” (da uno a tre) per tutte le tipologie di locali, unificando le pizzerie al piatto e quelle al taglio. Abandonati i voti in centesimi per concentrare l’attenzione del pubblico sull’esperienza complessiva e sulla qualità dell’offerta gastronomica.
I Tre Spicchi: l’eccellenza della pizza in Sicilia
La Sicilia conquista il massimo riconoscimento con insegne che abbinano ricerca sugli impasti, selezione delle materie prime e forte identità territoriale:
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Ammodo (Palermo): La creatura di Daniele Vaccarella si distingue per proposte innovative come la Ricordo d’Infanzia, una pizza bassa, friabile e leggera.
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Archestrato di Gela (Palermo): Pierangelo Chifari viene celebrato come vero e proprio interprete della cultura gastronomica siciliana.
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Era ora (Ortigia – Siracusa): Il progetto contemporaneo avviato nel 2020 da Concetto Fiorentino e Veronica Greco si conferma una realtà vincente.
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L’Arcipelago del Therasia Resort (Vulcano): Nuovo ingresso al vertice della Guida. Le pizze sono firmate da Gianluca Colucci, pastry chef dei due celebri ristoranti del resort eoliano.
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L’Orso (Messina): Guidata dal talento di Matteo La Spada, insegna costantemente proiettata all’innovazione.
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L’Orso in teglia (Messina): Costola incentrata sull’asporto del locale di via Calapso, propone teglie sottili, leggere e croccanti.
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Piano B (Siracusa): A pochi passi da Ortigia, la tavola dell’outsider Friedrich Schmuck è tra le più convincenti per tecnica, sensibilità e ricerca sugli impasti.
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Saccharum (Altavilla Milicia): Il successo nasce dalla passione di Gioacchino Gargano (maestro degli impasti) e della moglie Loredana Sparacino.
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Sitàri – Sorce Family (Agrigento): Situata al Villaggio Mosè, vede i fratelli Giorgio, Filippo e Alberto insieme al cugino Giorgio mettere a frutto la tradizione di famiglia e gli studi più recenti.
I Due Spicchi: la grande qualità diffusa
Ricca la pattuglia di pizzerie che conquistano i Due Spicchi, a testimonianza di una qualità diffusa sia nei centri capoluogo che nei piccoli comuni della provincia:
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18 Sottozero – S. Alessio (ME)
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Agriturismo Voltaggio – Misiliscemi (TP)
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Apud Jatum Panormus – Palermo
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Barracuda – Messina
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Basilicò – Messina
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Biga Genio e Farina – Palermo
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Cagliostro – Palermo
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Convivio Food Devotion – Modica (RG)
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Cortile siciliano – Tremestieri Etneo (CT)
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Crescenzio Pizzeria a tavola – Riposto (CT)
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Cutilisci – Catania
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Daniele Baglieri – Modica (RG)
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Daniele Cacciuolo Pizzeria e Bistrot – Gela (CL)
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De Natale pizza & cucina – Cefalù (PA)
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Fermento 2.0 – Cefalù (PA)
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Francesco Arena – Messina
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Frumento – Acireale (CT)
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Fuddìe pizza e cucina – Alcamo (TP)
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Granofino – Agrigento
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Impulso grano e fuoco – Ferla (SR)
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Incavò – Ispica (RG)
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L’evoluzione pizza – Catania (insegna di Lele Scandurra)
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La Braciera in villa – Palermo
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La Capinera – Ragusa
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Le Fontanelle – Raffadali (AG)
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Le Boccerie Pizzeria Bistrot – Agrigento
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Le Monelle – Alcamo (TP)
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Mastunicola – Palermo
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Mazzini 60 – Pozzallo (RG) (insegna di Davide Giallongo)
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Meditè – Siracusa
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Molo 53 – Palermo
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Ozio Gastronomico – Palermo
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Piedimonte 1.0 – Messina (Rodia)
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Pizzeria Rosso Verace – Alcamo (TP)
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Rasoterra – Pizza Experience – Catania
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Ristorante Acquamarina – Donnalucata (RG)
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Sazi e Sani – Catania
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Squib Pizza and more – Catania
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That’s amore – Raffadali (AG)
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Timilia – Palermo
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Tocco d’oro – Comiso (RG)
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Tondo – Palermo
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Verace elettrica – Milazzo (ME)
Uno Spicchio
Completano il panorama regionale della guida le insegne insignite di Uno Spicchio:
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Al Paradise
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Basilicò
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Binario450°
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Costanza – Passione d’Autore
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Il Cappero Pizza e Cucina
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Locanda Cerami
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Pizza e Core
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Rossodivino
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Salvatore La Martina Pizza Bakery
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Vialanterna
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Villa Costanza
I Premi Speciali e i Maestri della Pizza
Oltre alle insegne premiate, la Guida ha assegnato importanti riconoscimenti a livello nazionale:
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Pizzeria dell’Anno: Bob Alchimia a Spicchi a Montepaone (CZ), guidata da Roberto Davanzo e Anna Rotella.
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Pizzaiolo Emergente: Luigi Vaccaro (Antica Pizza – Busto Arsizio, VA).
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Novità dell’Anno: DaV Cantalupa del gruppo Da Vittorio (Brusaporto, BG).
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Migliori menu degustazione: Sestogusto (Torino), Seu Pizza (Roma), Lisola Restaurant (Forio, NA), Raf Bonetta (Napoli), Alterego Pizza Boutique (Andria).
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Pizza e territorio: La Vecchia Scuola (Montese, MO).
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Migliore proposta di fritti: 180 Grammi (Roma).
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Migliore proposta di bere miscelato: Uemé (Lecce).
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Migliore carta delle bevande: Il Giardino di Ghilot (Cherasco, CN).
In occasione dei 40 anni di Gambero Rosso, il premio speciale Petra per i Pizzaioli che hanno fatto la storia è andato ai maestri Simone Padoan, Renato Bosco, Gabriele Bonci, Franco Pepe ed Enzo Coccia.