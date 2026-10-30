La coperta corta e l’opposizione senza coperture…l’opinione di Rita Faletti

C’è qualcosa di commovente nella perseveranza delle opposizioni italiane. Quando una narrazione si esaurisce, ne trovano subito un’altra. Se una battaglia si rivela poco efficace, si cambia terreno. L’importante è mantenere vivo il senso dell’emergenza. Dagli inizi, il governo Meloni è stato descritto come la reincarnazione di ogni spettro autoritario della storia nazionale. Il fascismo era dietro l’angolo, alle porte delle istituzioni, nascosto in ogni decreto, in ogni nomina, in ogni conferenza stampa. L’allarme democratico era quotidiano. Poi però è accaduto un fatto inatteso. L’Italia non è diventata una dittatura. Le elezioni si continuano a fare. I giornali continuano a pubblicare qualunque critica immaginabile. Le opposizioni continuano a parlare liberamente. E così, lentamente, l’argomento si è logorato. Serve allora una nuova accusa: l’esenzione dal bollo per le autovetture fino a 80 kilowatt e per i motocicli. Un salto argomentativo che meriterebbe una tesi di laurea. Da Mussolini al bollo auto in pochi mesi: un percorso politico che nemmeno Jules Verne avrebbe immaginato. Le opposizioni avevano criticano la misura di durata annuale, con il conto lasciato al futuro. Ieri hanno dovuto confrontarsi con una novità scomoda: il governo ha reso la misura strutturale. E le coperture economiche? Un argomento perfettamente legittimo e molto più utile che cercare il manganello che si potrebbe malauguratamente trovare dalle proprie parti, se non fosse per un dettaglio: la critica arriva dai partiti che tra il 2019 e il 2021 hanno composto la maggioranza del governo Conte II, noto come governo giallorosso. Il governo che ha celebrato il Superbonus come la scoperta dell’elisir economico universale. Un provvedimento che nelle intenzioni doveva rilanciare l’edilizia e nella realtà si è trasformato in una delle più gigantesche esplosioni di spesa pubblica della storia repubblicana. Chi segnalava il rischio per i conti pubblici era accusato di non comprendere il miracolo economico in corso. Sembrava che bastasse stampare crediti fiscali per creare ricchezza infinita. Poi, come spesso succede in economia, arrivò il momento di fare i conti. Letteralmente. E i conti si rivelarono assai meno entusiasmanti dei comunicati stampa. Tutto dimenticato nel Paese dalla memoria corta e dai politici che ci riprovano. Le opposizioni hanno bocciato il disegno di legge di bilancio 2027 da 26 miliardi approvato dal Consiglio dei ministri. Manovra “priva di visione”, “irricevibile”. Tra le misure: Irpef al 33% fino a 55.000 euro e un beneficio aggiuntivo massimo di 500 euro annui. Una cifra trascurabile, il commento. E’ sempre trascurabile il denaro restituito agli italiani se a restituirlo è l’avversario. Sulla Sanità un incremento di 3,4 miliardi, totale 146,3 nel 2027. Non bastano. Facile dirlo, ma “non bastano” non è una politica economica: occorre indicare l’alternativa. Perché il bilancio dello Stato non è una lista dei desideri, ogni miliardo aggiunto da una parte deve essere trovato da qualche altra parte: nuove entrate, riduzione di altre spese oppure maggiore deficit, nei limiti consentiti. La coperta è corta per chi governa come per chi vuole governare. La differenza è che chi governa deve dire come la paga. Chi critica dovrebbe avere almeno l’onestà di fare lo stesso. Tutto poco, tutto insufficiente. Le coperture? Dettagli

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