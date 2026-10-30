Incidente autonomo in Via Nazionale a Modica: traffico rallentato, nessun ferito

MODICA, 30 Ottobre 2026 – Pomeriggio di disagi lungo Via Nazionale a Modica a causa di un incidente autonomo che si è verificato sull’importante arteria stradale.

Per cause in fase di accertamento, ma verosimilmente a causa del fondo stradale reso viscido dalla pioggia, il conducente di un’automobile BMW ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva la strada in direzione dal centro verso la periferia.

A seguito della sbandata, il veicolo si è intraversato, occupando la carreggiata e bloccando parzialmente il flusso veicolare. Sul posto è prontamente intervenuta la polizia locale per gestire la viabilità e regolare il traffico, che ha subito inevitabili rallentamenti. Fortunatamente, nonostante la dinamica e i disagi per gli automobilisti, non si registrano feriti.

credits: Saro Tribastone

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