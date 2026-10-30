MODICA, 30 Ottobre 2026 – Pomeriggio di disagi lungo Via Nazionale a Modica a causa di un incidente autonomo che si è verificato sull’importante arteria stradale.
Per cause in fase di accertamento, ma verosimilmente a causa del fondo stradale reso viscido dalla pioggia, il conducente di un’automobile BMW ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva la strada in direzione dal centro verso la periferia.
A seguito della sbandata, il veicolo si è intraversato, occupando la carreggiata e bloccando parzialmente il flusso veicolare. Sul posto è prontamente intervenuta la polizia locale per gestire la viabilità e regolare il traffico, che ha subito inevitabili rallentamenti. Fortunatamente, nonostante la dinamica e i disagi per gli automobilisti, non si registrano feriti.
credits: Saro Tribastone
1 commento su “Incidente autonomo in Via Nazionale a Modica: traffico rallentato, nessun ferito”
Ma come… ??? Le genialiate modicane non sono servite ad una beata min…ia? Ma come può essere? Scassare le strade a pagamento, mettere dossi scassamacchine, sfasciare l’asfalto che fa sussultare i malati ed infortunati posizionati sofferenti su una autoambulanza non servono 😂 a nulla 🤣🤣🤣
Io credo che a Modica per esserci tanti geni ci sarà qualche trucco, avranno messo una polverina miracolosa nell’acqua e tutti sono diventati geni.
Solo in un paese come il nostro si scassano le strade pagando ed aumentando i debiti giorno per giorno e anche pagando profumatamente fortunate imprese… e poi si scopre che le macchine sbandano lo stesso (io direi molto di più) che gli incidenti non sono diminuiti e se piove le macchine scivolano molto di più… (la fisica insegna: che diminuendo l’aderenza per via del sussulto delle macchine, si perde stabilità e si sbanda)…
gli scassetti nell’asfalto diminuiscono l’aderenza degli pneumatici con l’asfalto e quindi aumenta il rischio.
Vergogna!