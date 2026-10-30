Il dialogo interculturale nel libro di Domenico Pisana “Voci oltre i confini”…di Tarana Turan Rehimli

La raccolta di saggi del critico e poeta italiano Domenico Pisana, intitolata “Voci oltre i confini: il dialogo interculturale nella letteratura contemporanea”, Operaincerta Editore 2026, rappresenta un contributo fondamentale allo sviluppo delle relazioni letterarie internazionali. Come sottolinea l’autore stesso, ispirandosi al concetto di “letteratura mondiale” (Weltliteratur) di Johann Wolfgang von Goethe, questa raccolta dal carattere manifesto unisce voci poetiche da ogni angolo del pianeta attorno a valori spirituali condivisi.

Domenico Pisana evidenzia come all’interno di questa armonia polifonica ogni autore cerchi risposte a interrogativi universali attraverso il prisma della propria visione filosofico-artistica. L’autore osserva come il poeta indiano Jernail Singh Anand ponga al centro della sua analisi artistica la lotta interiore dell’uomo, il concetto di male e le inevitabili fasi di declino dell’esistenza, alla luce della filosofia sikh. Secondo l’analisi di Pisana, questa tensione esistenziale presente nell’opera di Anand si collega in modo fluido alla produzione del poeta Nasser Al Shaikh Ahmed, che rappresenta egregiamente il mondo arabo. Temi quali l’alienazione da sé, la solitudine, la compassione per la sofferenza altrui, l’empatia e la sensibilità verso la tutela dei valori umani occupano un posto centrale nella poesia di Nasser Al Shaikh Ahmed. Analizzando le sue opere “Risveglio” e “Stranieri“, il critico sottolinea la centralità di tali argomenti, evidenziando come il poeta veda nell’arte e nella musica l’unico rifugio per salvare lo spirito umano dalle angustie e dal vuoto interiore.

Domenico Pisana evidenzia come questa profonda penetrazione artistico-psicologica nel complesso mondo interiore dell’essere umano continui anche nelle opere del poeta egiziano Hossam Barakat. Esaminando le raccolte poetiche “Atomi in formazione” (2024) e “Polifonia dell’Io” (2026), il critico italiano paragona la poesia di Barakat a una torcia ardente, a un fuoco inestinguibile, vedendo nei suoi versi un ponte che supera i confini spinto dal desiderio di libertà interiore. Nelle opere del poeta del Cairo vengono posti al centro dell’analisi il bilinguismo (ponte tra la lingua araba e quella italiana), i drammi socio-politici come la tragedia di Gaza, nonché la frammentazione dell’identità umana illuminata con profondità filosofica (“Centomila io nello stesso respiro“). Pisana valuta Barakat un giovane dalla parola capace di esprimere, attraverso la polifonia interiore e sullo sfondo dei complessi processi psicologici dello spirito umano, le contraddizioni dell’umanità e la lotta tra il bene e il male mediante ricche immagini artistiche.

Nel libro “Voci oltre i confini“, Domenico Pisana dedica particolare attenzione anche all’opera di Wafaa Raouf El Beih, la quale volge lo sguardo su “La poesia italiana di James Sanua” (2018), che esamina le vie di sviluppo delle cultura orientale nell’Egitto del XIX secolo. Parlando delle relazioni culturali italo-egiziane , viene ampiamente illustrato l’approccio di Wafaa Raouf El Beih ai temi del profondo spirito patriottico, alle idee di riforme filo-europee e al rapporto tra scienza e religioni presenti nella poesia del giornalista e drammaturgo James Sanua.

Seguendo lo stesso ponte letterario, scientifico e culturale, il critico italiano tratta anche dei contributi dello studioso egiziano Hussein Mahmoud, preside presso la Badr University, traduttore e docente, nel quadro di un rafforzamento dei legami scientifici e letterari tra Italia ed Egitto. Vengono evidenziati poi i suoi studi comparativi che mettono in luce i motivi comuni tra l’opera di Boccaccio e le novelle de “Le mille e una notte”, così come il suo contributo al dialogo interculturale attraverso la traduzione di opere della letteratura italiana (Eco, Calvino, Fo, ecc.) in lingua araba.

Mantenendo al centro dell’attenzione i contributi di tutti i poeti, scrittori e studiosi analizzati per lo sviluppo dello scambio letterario, Domenico Pisana esamina anche le ricerche di Lamia El Sherif sul romanzo “Il grande ritratto” di Dino Buzzati. Il critico nota come El Sherif metta in risalto i confini tra il progresso scientifico e le profondità del cuore umano, nonché la complessità emotiva che l’intelligenza artificiale non riesce ancora a comprendere. El Sherif ha analizzato l’eterna contraddizione tra scienza ed emozioni umane, tra ragione e cuore nel celebre romanzo di Buzzati, un’analisi che ha attirato Pisana per l’ attualità nel contesto delle capacità e dei limiti dell’intelligenza artificiale dell’epoca contemporanea.

Nella presentazione di Pisana, queste ricerche che superano i confini si uniscono alla metafora del viaggio nella poesia della poetessa nord-macedone Biljana Z. Biljanoska, dimostrando come la libertà si nasconda all’interno dei sentimenti più semplici della vita quotidiana. La raccolta “Navigazioni” della poetessa macedone viene esaminata da Pisana nel quadro della metafora del viaggio, della libertà, della pace e della responsabilità dell’individuo di fronte alla storia. Per la poetessa, secondo il critico italiano, la libertà non è un concetto astratto; è una parte emotiva della vita quotidiana, tangibile come il profumo del pane, il canto degli uccelli e la purezza dell’acqua di sorgente.

Allo stesso modo, Pisana sottolinea come la poesia della poetessa siriana Aisha Elkhedr Luna Amer risuoni come un salmo che riscatta l’uomo dalle tenebre interiori e dal senso di “nulla”, permettendogli di ritrovare se stesso attraverso il potere terapeutico della poesia. L’analisi del poema “Salmo 2” di Aisha Elkhedr Luna Amer (poetessa e attiva organizzatrice per i diritti umani), tradotto da Shirin Elnavasany, trasmette l’idea che la poesia salvi l’uomo dalle sue rovine interiori grazie alla sua forza curativa, riflettendo il viaggio spirituale di un’anima che raggiunge la salvezza e la pace.

Il poeta e traduttore rumeno Stefan Damian descrive invece l’instabilità dell’essere e la transitorietà della vita attraverso il simbolo del “manoscritto d’aria”, creando un ponte tra la semplicità e i sentimenti trascendentali. La sua opera “Manoscritto d’aria” (2025) viene valutata da Pisana nel contesto della temporaneità della vita, della semplicità della vita rurale, della figura del saggio nonno e dei legami mistici tra l’uomo e la natura.

Pisana si sofferma anche su Christine Samir Girgis, figura accademica, analizzando il libro “La crisi del personaggio novecentesco: Smarrimento, libertà e ricerca di senso”, ove l’autrice si sofferma sulla crisi dell’uomo del XX secolo e sull’alienazione dell’individuo dalla società, rivelando con precisione scientifica le difficoltà della libertà umana e della ricerca di senso nella vita attraverso un esame critico delle opere di Ugo Betti, Federigo Tozzi, Carlo Emilio Gadda e Antonio Tabucchi.

Il critico Pisana nota come queste crisi interiori si fondino, nella poesia della poetessa malese Siti Ruqaiyah Hashim, con le verità storiche, il dolore della guerra e una voce di protesta contro il declino morale. La poesia della poetessa e attivista per i diritti umani Siti Ruqaiyah Hashim racchiude l’unione tra la semplicità della vita quotidiana e i valori religioso-spirituali, nonché il dolore delle battaglie e degli appelli alla pace.

Secondo l’analisi di Pisana, la poetessa cubana Yuray Tolentino Hevia esprime nel libro Puertas, Boleros,Y Cenizas – Porte, Boleri e Cenere”, il destino civico della sua isola, le difficoltà della vita quotidiana e l’ideale di libertà attraverso un linguaggio poetico che richiama i ritmi del bolero.

Descrivendo la realtà dell’Iraq tra guerre e distruzioni, il critico evidenzia ancora come il poeta Munder Abd Al-Hur trasformi la poesia in uno strumento di resistenza che contrappone alle false parole d’ordine di vittoria la preservazione delle questioni umane. Il poema “Aratura” del poeta iracheno viene presentato come un’elegia che riflette i traumi causati dalla guerra irachena nella società civile, con lo sguardo sull’infanzia e la giovinezza perdute, e il dolore simbolico della città di Bassora.

Nell’opera del poeta albanese Jeton Kelmendi, Pisana coglie il senso di vuoto interiore dell’uomo contemporaneo, il peso della memoria, la sensibilità verso la lingua madre e un atteggiamento critico verso le illusioni della società. La raccolta “Mantra” di Kelmendi da lui analizzata, descrive la ricerca della libertà umana e della verità attraverso lo scorrere del tempo, la memoria storico-nazionale, le radici, la salvaguardia della lingua albanese (“Elegia per la lingua albanese“) e il simbolismo della terra del Kosovo.

Il critico italiano volge la sua attenzione anche sul duo formato da Alfredo Luvino e Hamed Desouky, i quali nel libro Egitto dono del Nilo indagano il cammino culturale che si estende dall’eredità dell’Antico Egitto all’epoca moderna, presentano lo stile di vita, l’arte e la psicologia del popolo sviluppatosi sulle rive del Nilo come un intero viaggio antropologico. L’opera viene valutata come una guida di viaggio multidisciplinare che unisce la civiltà egizia dai tempi dei faraoni all’epoca contemporanea, il Nilo, l’arte e la cultura.

Pisana entra anche nell’opera della poetessa serba Milica Jeftimijević Lilić , la quale fa risuonare i dolori storici dei Balcani, la ricerca di eternità dello spirito umano e il costante bisogno di esistere con canti lirici nazionali. La raccolta di poesie “Rapsodia balcanica” di Lilić è valutata come un’opera importante che esprime, con un linguaggio lirico-epico, le ferite storiche dei Balcani, l’amore, la memoria e il concetto di trascendenza divina.

Pisana si occupa anche della storia di vita di Nasser ( un giovane egiziano arrivato clandestinamente in Italia che, dopo aver vissuto come migrante irregolare, si è integrato nella società diventando un imprenditore di successo), scritta da Luciano Zanardini, offrendo un’importante lezione di umanità. Il libro di Zanardini, “Nasser, da clandestino a cittadino“, analizzato da Pisana, racconta la storia vera del giovane egiziano (Mimmo) che, superando diverse traversie, diventa un stimato imprenditore e un membro attivo della società.

Pisana sottolinea ancora, nel suo libro “Voci altre i confini , come la poesia della poetessa rumena Niculina Oprea tocchi questioni vitali dell’esistenza riflettendo sulla solitudine interiore dell’individuo e sul silenzioso dialogo con la propria ombra. Il libro di Niculina Oprea, “Solo io e l’ombra“, è infatti strutturato sulla solitudine interiore, sull’ombra che agisce come alter ego e su riflessioni esistenziali.

Nell’analizzare l’opera Ho amato persino la pietra della poetessa Tarana Turan Rahimli, Domenico Pisana pone in primo piano la forza ontologica dell’amore, la metafora della pietra che sconfigge le dure realtà e la ricerca della purezza spirituale. Pisana illumina i momenti più luminosi della raccolta poetica in italiano , tradotta da Claudia Piccinno e pubblicata nel 2023 dalla casa editrice “Il Cuscino di stelle”. Il critico nota che il titolo della raccolta racchiude una densa polisemia metaforica sottolineando il valore del simbolo della pietra, confrontandolo con la celebre espressione di Lucrezio nel “De rerum natura” (“la goccia scava la pietra”), ed evidenziando come per Tarana Turan l’ amore paziente e resistente possa essere capace di sconfiggere persino le rocce più dure e la freddezza dei cuori umani.

A parere di Pisana, l’«io» lirico, pur sentendosi solo di fronte alla freddezza delle relazioni personali o nell’ambiente in cui vive, conserva la propria dignità etica; il critico aggiunge poi che la prosodia di Tarana Turan Rahimli si distingue per la capacità di sentire profondamente le asimmetrie e le sofferenze dell’esistenza umana non trascurando le questioni più delicate: i problemi sociali, le malattie, i destini umani. Pisana apprezza ancora, particolarmente, lo sguardo artistico e profondo dell’autrice verso i bambini affetti da talassemia o da altre malattie e rileva che, accanto al realismo esistenziale, nella creazione della poetessa è presente un costante fervore religioso e spirituale e una profonda aspirazione all’innocenza e alla purezza spirituale, come il desiderio infantile di trovarsi tra le braccia di Dio; evidenzia pure il fatto che nella poesia di Tarana Turan la parola diventa anche un atto di rinascita e purificazione spirituale attraverso la consapevolezza dei limiti e del fine.

Infine, Pisana scrive che lo scrittore bosniaco Emir Sokolović, rievoca antichi miti sulla scena teatrale. Attraverso la pièce “La maledizione del tono”, in cui rianima gli antichi miti (Orfeo, Euridice, Persefone) in un contesto moderno, lo scrittore bosniaco pone in primo piano i principi etici e quella che lo scrittore chiama la “Regola d’oro”.

Come si può notare, Domenico Pisana, critico italiano ed eminente rappresentante dello spazio culturale europeo, ha riunito, nel contesto di orizzonti letterari e umani e sotto una prospettiva interculturale, poeti e studiosi provenienti da diversi continenti e paesi con differenti valori nazionali: India, Egitto, Malesia, Cuba, Azerbaigian, Macedonia, Romania, Albania, Siria, Iraq, Serbia e Bosnia. Tutte queste diverse voci analizzate nell’opera di Pisana dimostrano ancora una volta che la letteratura è il custode più affidabile della pace e dello spirito umano comune nella costruzione di ponti interculturali.

Tarana Turan Rehimli

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Tarana Turan Rehimli vive a Baku, capitale dell’Azerbaigian; è docente del Dipartimento di “Letteratura dell’Azerbaigian e del mondo” nell’Università Pedagogica Statale, nonché docente di letteratura giapponese nella Facoltà di studi orientali dell’Università Statale di Baku, e sue opere di poesie e prosa sono state pubblicate in Turchia, Russia, Ucraina, Kazakistan, Iran e altri paesi.

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