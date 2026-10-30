Il Comitato “ioCentroModica” chiede l’Accesso agli Atti per due opere chiave

MODICA, 30 Ottobre 2026 – Il Comitato “ioCentroModica” accoglie con speranza la notizia del prossimo finanziamento destinato all’Area Attrezzata nei pressi della Chiesa di San Giovanni, pensata per il parcheggio di autobus e autovetture. L’opera, tutt’altro che isolata, si inserisce in una visione strategica e complessiva per la parte alta del Centro Storico: una cerniera fondamentale per convogliare flussi turistici e cittadini verso un patrimonio pubblico straordinario concentrato in pochi centinaia di metri, tra cui l’Ex Carcere, il Belvedere Pizzo, l’area di San Giuseppe o’ Timpuni, l’Ex Albergo dei Poveri, i locali del San Martino, Palazzo Floridia, la ex Chiesa di San Nicola e il Castello dei Conti.

Parallelamente, l’attenzione del Comitato è rivolta all’Ex Albergo dei Poveri — una struttura di circa 5.000 metri quadri — attualmente interessato da un ulteriore stadio di avanzamento dei lavori di ristrutturazione, del quale restano tuttavia da chiarire entità, destinazione d’uso e futuro grado di fruibilità.

La necessità di fare chiarezza nasce dalla volontà preventiva di rompere una prassi amministrativa che per decenni ha penalizzato le zone più storiche della città, lasciandole ai margini degli investimenti a favore di interventi più moderni e sradicati dall’identità e dalla vocazione turistica di Modica. Per evitare che queste due opere strategiche subiscano ulteriori ritardi o ridimensionamenti, serve un’attenzione vigile e partecipe da parte della cittadinanza.

Per queste ragioni, il Comitato “ioCentroModica” ha ufficialmente depositato due distinte richieste di Accesso agli Atti presso il Settore Lavori Pubblici del Comune di Modica. L’obiettivo è acquisire dati certi su stato dei progetti e dei lavori, direzione dei lavori, imprese incaricate, copertura finanziaria, eventuale necessità di ulteriori fondi e destinazione d’uso prevista.

In attesa di ricevere la convocazione da parte degli uffici comunali per la visione e l’esame delle pratiche, il Comitato ribadisce l’impegno a informare tempestivamente la città sugli sviluppi.

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