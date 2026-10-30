IACP di Ragusa e caso Pozzallo: il Sindaco Ammatuna denuncia disparità di trattamento e patti non rispettati

POZZALLO, 30 Ottobre 2026 – Il sindaco di Pozzallo esprime forte indignazione nei confronti dello IACP di Ragusa, accusato di aver adottato un comportamento contraddittorio e irrispettoso nei confronti della cittadinanza. La vicenda nasce la scorsa estate, quando l’amministrazione comunale aveva richiesto di prorogare la collaborazione a scavalco, per sole 9 ore settimanali, di un architetto dipendente dello IACP e figura chiave alla guida del Settore Urbanistica e Sviluppo Economico. Nonostante un’iniziale firma per il rinnovo, l’ente ragusano aveva revocato unilateralmente la convenzione, adducendo gravi carenze di organico che rendevano indispensabile il rientro a tempo pieno del professionista a Ragusa, e ignorando le successive richieste di confronto avanzate dal Sindaco R. Ammatuna.

Il disappunto dell’amministrazione è esploso dopo aver scoperto che lo stesso funzionario, negato a Pozzallo per presunte esigenze di organico, è stato invece assegnato a scavalco al Comune di Buscemi, in provincia di Siracusa, per ben 12 ore settimanali. Il Sindaco Ammatuna ha definito l’accaduto una palese contraddizione e una grave mancanza di leale collaborazione tra istituzioni pubbliche, sottolineando come a subire il danno sia un centro di 20.000 abitanti. A questo episodio si aggiungono, secondo il primo cittadino, le numerose promesse non mantenute dallo IACP riguardo alla costruzione di nuovi edifici di edilizia popolare a Pozzallo, per i quali il Comune aveva già messo a disposizione le aree necessarie.

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