Fratelli d’Italia condanna l’aggressione al circolo di Futuro Nazionale a Pozzallo

POZZALLO, 30 Ottobre 2026 – Fratelli d’Italia ha espresso una ferma e incondizionata condanna per l’episodio di violenza ai danni del circolo di Futuro Nazionale a Pozzallo, definendolo un’azione antidemocratica e illegittima da parte di esponenti della sinistra.

Dalle righe della nota, FdI evidenzia quello che ritiene un chiaro cortocircuito politico: da un lato la sinistra promuove scioperi e piazze in nome della libertà e della democrazia, dall’altro tollererebbe o inciterebbe atti di prepotenza e intimidazione verso chi manifesta idee differenti. Viene citato anche un recente attacco verbale da parte dell’ANPPIA, le cui dichiarazioni sono state giudicate come un pericoloso incitamento all’odio.

Ribadendo che la violenza va condannata sempre e senza alcuna giustificazione, indipendentemente dalla matrice, la comunità di Fratelli d’Italia ha espresso piena e affettuosa solidarietà ai ragazzi e ai militanti del circolo di Pozzallo, assicurando che l’impegno e la presenza politica sul territorio non verranno scalfiti da tali intimidazioni.

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