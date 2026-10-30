Esperienza, qualità e mentalità vincente. Andrea D’Amico è un nuovo centrocampista del Vittoria Calcio

Vittoria, 30 ottobre 2026 – Il Vittoria Calcio annuncia con grande entusiasmo l’arrivo di Andrea D’Amico, centrocampista di grande esperienza e qualità, pronto a mettere il proprio talento al servizio della formazione biancorossa.

Classe 1989, D’Amico porta con sé un curriculum di assoluto rilievo maturato tra il calcio professionistico e quello dilettantistico di alto livello. Cresciuto nel settore giovanile del Catania, ha esordito in Serie A nella stagione 2008/2009, scendendo in campo con la maglia rossazzurra nel massimo campionato italiano. Da lì ha preso il via in un percorso ricco di esperienze nel calcio professionistico, con le maglie di Reggiana, Colligiana, Milazzo, Portogruaro, L’Aquila, Vigor Lamezia, Ischia Isolaverde e Savona, prima di legarsi alla Sicula Leonzio. E proprio con la formazione lentinese ha vissuto una delle pagine più importanti della propria carriera, contribuendo alla doppia promozione dall’Eccellenza alla Serie C. E ancora, tra le esperienze più significative, quella con l’Unitas Sciacca, vissuta sotto la guida di mister Angelo Galfano, con cui ha conquistato la Coppa Italia regionale di Eccellenza nella stagione 2024/2025. Un percorso impreziosito anche dal riconoscimento individuale del Pallone d’Oro Sicilia. Ora le strade di D’Amico e Galfano si incrociano nuovamente, questa volta in biancorosso, con l’obiettivo di mettere esperienza, competenza e ambizione al servizio del progetto Vittoria.

“Ci tengo a ringraziare la proprietà per la fiducia – dichiara D’Amico – E’ motivo di grande orgoglio per ogni calciatore vestire questa gloriosa maglia. Ai tifosi prometto tanto impegno e sudore per poter raggiungere degli obiettivi importanti”.

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