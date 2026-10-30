Droga. Chiaramonte Gulfi: 22enne arrestato dai Carabinieri

Chiaramonte Gulfi, 30 Ottobre 2026 – Un giovane di 22 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Chiaramonte Gulfi con le gravi accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso di banconote falsificate.

L’operazione rientra in una serie di controlli mirati disposti per il contrasto allo spaccio nel territorio. I militari della Compagnia di Vittoria, coadiuvati dalle unità cinofile di Nicolosi, hanno passato al setaccio un’abitazione situata in Contrada Piano Grillo. Decisivo è stato l’intervento del labrador “Ciro”, il cui fiuto ha permesso di individuare la droga nascosta tra la camera da letto e l’automobile in uso al giovane.

Complessivamente sono stati sequestrati quasi 300 grammi di hashish e un grammo di cocaina. Lo stupefacente era già stato suddiviso in 60 involucri preconfezionati con cellophane e carta stagnola, pronti per la vendita al dettaglio, un’attività che avrebbe potuto fruttare un guadagno stimato intorno ai 3.000 euro.

Durante la perquisizione dell’auto, inoltre, i militari hanno scoperto uno zainetto occultato sotto il sedile del passeggero. All’interno vi erano banconote contraffatte di vari tagli (50, 20 e 10 euro), per un valore complessivo di 1.000 euro.

Al termine degli accertamenti, il ventiduenne è stato posto in stato di arresto e sottoposto agli arresti domiciliari nella propria abitazione. La posizione del giovane è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria iblea, nel rispetto del principio del contraddittorio e della presunzione di innocenza fino a eventuale giudizio definitivo.

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