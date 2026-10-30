Dalla finanziaria regionale i fondi per la nascita del “Museo di S.Giorgio” e la ristrutturazione della chiesa di S.Michele a Modica Alta

Modica, 30 ottobre 2026 – “Un sogno che diventa realtà”. Con queste parole l’Onorevole Ignazio Abbate commenta l’inserimento nella manovra finanziaria regionale dell’emendamento che renderà possibili i lavori per la realizzazione del Museo di S.Giorgio e della ristrutturazione dell’attigua chiesa di S.Michele a Modica. Due opere importanti per diversi motivi che il parlamentare ibleo ha ufficializzato nel corso di un sopralluogo insieme al Parroco della Chiesa Madre, Padre Michele Fidone, e di alcuni consiglieri comunali. In uno spazio attualmente chiuso e in stato di abbandono verrà realizzato il museo che racconterà la storia della chiesa di S.Giorgio e delle sue tradizioni attraverso i secoli. La Chiesa di S.Michele sarà invece riportata agli antichi splendori tornando ad essere luogo di culto e di visita da parte di fedeli e turisti: “Parliamo di due ulteriori gemme che vanno ad impreziosire un’offerta turistica e culturale già di straordinaria rilevanza. Il museo, nato da un’idea del Vescovo di Noto, dal Vicario per la Cultura Don Stefano Modica e di Padre Michele Fidone, esporrà tutti quei tesori custoditi da secoli all’interno della Chiesa di S.Giorgio spesso in stanze non visitabili dai fedeli e quindi sconosciuti ai più. Sarà un ulteriore motivo per visitare la nostra Chiesa Madre anche per i tanti turisti che ogni giorno vi arrivano. Turisti che proseguendo di poche centinaia di metri potranno ammirare anche la Chiesa di S.Michele, chiusa da anni, usata come sala riunioni da alcune associazioni e ormai da tempo in stato di semi abbandono. In questo caso si tratta di un recupero della nostra storia ed in particolare della storia del quartiere di Modica Alta”.

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