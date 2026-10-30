Controlli di Halloween a Ragusa: sequestrati oltre 17.000 articoli pericolosi in tre esercizi commerciali

RAGUSA, 30 Ottobre 2026 – I finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa hanno portato a termine un’importante operazione a tutela dei consumatori, sottoponendo a sequestro amministrativo oltre 17.000 articoli a tema “Halloween” non conformi agli standard normativi di sicurezza. L’intervento rientra nei controlli straordinari attivati in concomitanza con le festività, volti a garantire il rispetto del Codice del Consumo e la sicurezza del mercato.

Le ispezioni, condotte dai militari del Gruppo di Ragusa e della Compagnia di Vittoria presso tre differenti attività commerciali della provincia, hanno permesso di individuare un ingente quantitativo di merce pronta per la vendita. Tra i prodotti rimossi dagli scaffali figurano maschere, costumi, parrucche, zucche decorative, articoli di bigiotteria, giocattoli e trucchi del tutto privi dei requisiti minimi d’informazione previsti per legge.

Nello specifico, la merce è risultata priva del marchio CE, delle istruzioni in lingua italiana e dell’indicazione sui materiali di composizione. La mancanza di tali indicazioni fondamentali espone gli acquirenti, in particolare i più giovani, al rischio di venire a contatto con sostanze tossiche o allergeniche pericolose.

A seguito delle irregolarità riscontrate, i tre titolari degli esercizi commerciali situati a Ragusa e Vittoria sono stati segnalati alla Camera di Commercio per l’irrogazione delle sanzioni amministrative, che possono raggiungere un importo massimo di 25.823 euro ciascuno. Tutta la merce sequestrata sarà destinata alla distruzione a seguito del provvedimento di confisca da parte delle autorità competenti.

L’operazione condotta sul territorio ibleo si inserisce nel piano di controlli promosso a livello nazionale dalla Guardia di Finanza per contrastare il commercio abusivo di articoli non sicuri, garantendo la tutela della salute pubblica e la leale concorrenza tra le imprese.

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