Comiso, MPA Grande Sicilia avvia interlocuzioni con il sindaco e Fratelli d’Italia

Comiso, 30 ottobre 2026 – Un incontro importante, caratterizzato da un confronto costruttivo e dalla volontà condivisa di confrontarsi sul futuro di Comiso. È questo il bilancio della riunione che si è svolta al Comune tra il sindaco Maria Rita Schembari, il commissario cittadino di Fratelli d’Italia Peppe Alfano e una delegazione di MPA – Grande Sicilia.

Per il movimento autonomista erano presenti Paolo Ferrara, vicecommissario provinciale MPA, Gianfranco Fidone, sindaco di Acate, Claudio Calabrese, responsabile cittadino del movimento a Comiso, Salvo Girlando e Peppe Caruso.

Nel corso dell’incontro è emersa una significativa convergenza su numerosi temi riguardanti la città, ponendo le basi per un confronto che vuole proseguire e valutare iniziative concrete.

L’obiettivo condiviso è quello di consolidare il dialogo tra le forze politiche e istituzionali, individuando priorità e possibili soluzioni per affrontare le questioni più rilevanti per la comunità comisana.

A sottolineare l’importanza dell’incontro è Paolo Ferrara, vicecommissario provinciale MPA.

«Quello di oggi è stato un incontro importante, che ha permesso di registrare un confronto significativo su diversi temi strategici per Comiso. C’è la volontà di avviare un dialogo, fondato sulla capacità di individuare soluzioni concrete per la città. Come MPA – Grande Sicilia siamo pronti a fare la nostra parte, con spirito costruttivo e attenzione alle esigenze del territorio».

Per MPA – Grande Sicilia, la riunione rappresenta un passaggio significativo e conferma la volontà del movimento di contribuire attivamente al dibattito politico e amministrativo cittadino, promuovendo il dialogo tra le forze politiche e lavorando a proposte capaci di rispondere alle necessità della comunità.

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