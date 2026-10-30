Calcio. Il Frigintini torna al “Pietro Scollo”, domani la sfida alla “corazzata” Atletico Megara

Modica, 30 ottobre 2026 – Dopo la sfortunata trasferta del “Pino Buongiorno” e la sconfitta sconfitta di misura nello scontro diretto con il Qal’At Caltagirone, per il Frigintini di Ciccio Di Rosa, che ha avuto ridotta la squalifica dalla Corte d’Appello Federale e domani sconto l’ultima giornata, per il Frigintini Calcio è tempo di tornare a giocare davanti al proprio pubblico.

Nell’anticipo di domani, infatti, i rossoblu della frazione modicana, per la settima giornata del girone D del campionato di Promozione, al “Pietro Scollo” ospiteranno l’Atletico Megara, una delle squadre accreditate al salto di categoria.

Le due squadre arrivano al confronto diretto, con umori diversi, ma con la voglia di fare risultato per continuare a inseguire i loro obiettivo che per i rossoblu della Contea si chiama salvezza, mentre per i neroverdi augustani lotta per la promozione.

Nonostante i risultati non siano confortanti, Paternò e compagni hanno mostrato continui segnali di crescita e tutto l’ambiente che nonostante le difficoltà che si stanno attraversando è rimasto compatto e spera che la situazione cambi il prima possibile con la squadra che possa riuscire a raccogliere quanto prodotto sul rettangolo di gioco e sia ripagata dal lavoro che il gruppo svolge durante la settimana in allenamento.

Dall’altra parte del campo, il Frigintini si ritroverà una delle squadre meglio attrezzate del girone e reduce dal netto 4 – 1 rifilato nel turno precedente al Serradifalco che come i megaresi sta lottando per un posto nella zona nobile della classifica. L’Atletico Megara è squadra solida ed esperta con individualità di spicco che può fare la differenza in qualsiasi momento del match, ma il Frigintini affronterà la sfida con coraggio e la fame necessaria per cercare di interrompere il difficile momento e trasformarlo in energia positiva.

“Anche questa settimana – dichiara Enrico Paternò – ci siamo preparati come ogni partita, sappiamo che l’Atletico Megara è un ottima squadra costruita per ambire al salto di categoria, ma noi ci siamo prepararti come sempre nel modo giusto e credo che domani saremo pronti per giocarcela. Nelle partite precedenti abbiamo fatto quasi sempre delle buone prestazioni e questo è importante, dobbiamo sempre avere la giusta intensità nelle fasi di gioco, ci è mancata un po’ di fortuna, speriamo arrivi anche quella insieme a quella voglia in più di fare gol e portare i punti a casa. Ho accettato di venire al Frigintini perchè c’è un bel gruppo, un mister preparato e avere questo per me è una cosa importante perchè sono convinto che fare bene al Frigintini possa essere anche per me un motivo per rilanciarmi”.

Frigintini Calcio – Atletico Megara di domani al “Pietro Scollo” sarà diretta da una terna acese. L’arbitro designato, infatti, è il signor Riccardo Pennisi della sezione di Acireale che si avvarrà della collaborazione dei colleghi di sezione Salvatore Musumeci e Giacomo Longo. Calcio d’inizio fissato per le ore 14,30.

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