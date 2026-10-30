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Politica | Ragusa

Bennardo. “Nuovi Assessori a Ragusa nonostante squilibrio di quasi 4 milioni”

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Ragusa, 30 ottobre 2026 – A pochi giorni dalla deliberazione con cui la Giunta municipale ha preso atto di uno squilibrio finanziario di quasi 4 milioni di euro, il sindaco Cassì ha proceduto alla nomina di tre nuovi assessori.

Una decisione che solleva interrogativi sulla gestione delle risorse comunali e, soprattutto, sulla sostenibilità delle spese che l’amministrazione continua ad assumere. Lo sottolinea il consigliere comunale di ControCorrente Federico Bennardo.

“La domanda è semplice – spiega – esiste una copertura finanziaria sufficiente a garantire il pagamento delle indennità dei tre nuovi assessori? La nomina di nuovi componenti della Giunta rientra certamente nelle prerogative del sindaco, ma ciò non esime l’amministrazione dal garantire che le relative spese trovino adeguata copertura nel bilancio comunale”.

Bennardo nei giorni scorsi aveva trasmesso una formale segnalazione al Collegio dei revisori dei conti del Comune di Ragusa e, per quanto di competenza, alla Corte dei conti, affinché sia verificata la regolarità di alcuni impegni di spesa assunti dall’amministrazione, con riferimento all’instabilità dei conti in breve periodo ed alla determinazione del settore XII con cui sono stati impegnati circa 131mila euro per le luminarie natalizie e per quelle previste in occasione di San Valentino 2027.

La questione riguarda l’applicazione dell’articolo 183, comma 6, del Testo unico degli enti locali, secondo cui gli impegni di spesa corrente sugli esercizi successivi a quello in corso possono essere assunti soltanto nelle ipotesi espressamente consentite dalla legge soprattutto quando produce effetti sugli esercizi finanziari successivi.

“Da una parte – chiarisce il consigliere Bennardo – il Comune dichiara uno squilibrio di quasi 4 milioni di euro, dall’altra continua ad assumere impegni di spesa che richiedono verifiche puntuali sulla loro copertura e regolarità contabile. È su questi aspetti che continuerò a esercitare la mia funzione di controllo e vigilanza, nell’interesse della città”.

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