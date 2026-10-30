Basket. La Passalacqua Ragusa a caccia del poker sul campo del San Raffaele

Ragusa, 30 ottobre 2026 – La Passalacqua Ragusa di basket dopo il terzetto terribile affrontato in avvio campionato, e l’ultima vittoria ottenuta in casa nel derby siciliano contro Alcamo, sabato 31 giocherà alle 16 contro il San Raffaele Basket Roma. Siamo alla quinta giornata del campionato di basket femminile di serie A2 Credem Banca. La società San Raffaele ha una lunga tradizione e un palmares di tutto rispetto (12 stagioni in A2 e due in A1); nella stagione in corso, da neo promossa dalla serie B, torna a calcare il parquet della A2 a dieci anni dall’ultima partecipazione. Ma sono anni in cui per due volte è stata promossa e per altrettante ha rinunciato al campionato superiore. Un segno da non sottovalutare e che è comunque la dimostrazione della cura e dell’attenzione al settore giovanile protagonista con alcuni elementi anche della Next Gen, la competizione voluta dalla Federazione Italiana Basket che punta sulle giovani migliori leve e società del basket giovanile italiano.

“E’ una squadra che ha diversi quarti di nobiltà, che non ha giocatrici straniere – commenta il coach della Passalacqua, Paolo Seletti -, ma nella quale ci sono molte ragazze con carattere e personalità, che corrono molto e che creano occasioni dal ‘penetra e scarica’ per agevolare il tiro da fuori che è una delle sue armi migliori. Per noi è una prova di maturità; dovremo cercare di controllare il loro uno contro uno senza mai abbassare la guardia, e giocare la nostra partita altrimenti sarebbe, come diceva coach Aza Nikolic, rischiare di aver raccolto tanto buon latte per poi dare un calcio al secchio”

LE STATISTICHE:

San Raffaele Basket (4 partite, 0 vinte, 4 perse) ha messo a segno 226 punti, subendone 282; tira con il 37% da 2 punti, il 30% da 3, 71% ai liberi, con 127 rimbalzi totali all’attivo (98 in difesa e 29 in attacco) e 39 assist.

La Passalacqua ha già osservato un turno di riposo ed ha quindi disputato una partita in meno a fini statistici (3 partite, 3 vinte, 0 perse) con 220 punti realizzati e 168 subìti; tira con il 52% da 2 punti, il 21% da 3, 76% ai liberi, con 137 rimbalzi totali all’attivo (86 in difesa e 51 in attacco) e 41 assist.

L’incontro verrà disputato sabato 31 ottobre alle ore 16.00 alla palestra Avenali di Roma e sarà diretto dai signori Francesco Rosato (Viterbo) e Luca Pastore di Marino (Roma)

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