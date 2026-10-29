Vittoria. Scuderi: ‘L’inciviltà non ha colore politico. Serve riflessione educativa che coinvolga tutti”

Vittoria, 29 ottobre 2026 – Il consigliere comunale Giuseppe Scuderi interviene dopo la diffusione di un video, girato nella zona alle spalle del quartiere Rinascita, in cui si vedono alcuni giovani abbandonare sul tetto di una vettura furgonata dei contenitori di carta utilizzati per il confezionamento di cibi acquistati in un fast food.

“Si tratta di immagini che lasciano amareggiati – afferma Giuseppe Scuderi – perché mostrano un gesto che nulla ha a che vedere con la politica, con le amministrazioni comunali o con i governi. Qui siamo di fronte a un problema di educazione e di rispetto verso gli altri. Utilizzare il tetto di un furgoncino come se fosse un cestino per i rifiuti rappresenta un comportamento che dovrebbe fare riflettere tutti”.

Secondo il consigliere comunale, episodi del genere evidenziano una crescente perdita del senso civico, soprattutto tra le nuove generazioni.

“Ogni volta che si parla di degrado urbano si cercano responsabilità nelle istituzioni. Eppure, ci sono situazioni in cui nessuna amministrazione può fare miracoli. Possiamo aumentare i controlli, installare telecamere e prevedere sanzioni, ma non esiste ordinanza capace di sostituire l’educazione ricevuta in famiglia e il rispetto per il prossimo”.

Scuderi lancia quindi un appello ai genitori dei ragazzi ripresi nel video.

“Mi auguro che i genitori possano riconoscere i propri figli e cogliere questa circostanza come un’occasione educativa. Non si tratta di alimentare una caccia alle streghe o di criminalizzare dei giovani per una bravata, ma di comprendere che anche un gesto apparentemente banale contribuisce ad alimentare quella cultura dell’inciviltà che tutti diciamo di voler combattere”.

Per il consigliere, il rispetto della città passa soprattutto dai comportamenti quotidiani: “Vittoria ha bisogno di interventi e investimenti, ma ha bisogno anche di cittadini consapevoli. Il decoro urbano non dipende soltanto dalla pulizia delle strade ma anche dall’atteggiamento di ciascuno di noi. Gettare rifiuti dove capita, sporcare beni altrui o non avere rispetto degli spazi comuni significa impoverire l’intera comunità”.

“Le immagini che circolano in queste ore – conclude Scuderi – devono spingerci a una riflessione collettiva. Per costruire una città migliore servono certamente le istituzioni, ma servono soprattutto educazione, senso civico e rispetto delle regole. Sono valori che si insegnano prima di tutto in casa e che dovrebbero accompagnare ogni ragazzo nella crescita”.

Salva