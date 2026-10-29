Vittoria, Forza Italia scende in strada per il rilancio di via Cavour: sabato sit-in e raccolta di adesioni

Vittoria, 29 ottobre 2026 – Un sit-in cittadino per accendere i riflettori sul futuro di via Cavour e del centro storico di Vittoria. L’iniziativa è stata promossa da Forza Italia, insieme al movimento politico Sviluppo Ibleo e a Vittoria Popolare, e si terrà sabato 31 ottobre, dalle 17 alle 20, all’angolo tra via Cavour e via Ruggero Settimo.

L’appuntamento, già autorizzato, prevede anche la distribuzione di materiale informativo dedicato alle problematiche che nelle ultime settimane hanno animato il dibattito pubblico sulla principale arteria commerciale della città. Al centro dell’attenzione ci saranno le difficoltà vissute da commercianti, residenti e famiglie, tra attività che chiudono, fenomeni di degrado urbano e una crescente percezione di insicurezza.

Lo slogan scelto dagli organizzatori, “Non vi lasceremo soli!”, vuole rappresentare la vicinanza alle attività economiche e a tutti coloro che chiedono interventi concreti per restituire centralità e attrattività al cuore cittadino.

“Abbiamo deciso di organizzare questo momento di confronto direttamente tra la gente – dichiara il segretario cittadino di Forza Italia Vittoria, Andrea La Rosa – perché riteniamo che via Cavour non possa essere abbandonata al proprio destino. Stiamo raccogliendo in queste settimane le preoccupazioni di commercianti, cittadini e giovani che chiedono una città più viva, sicura e accogliente. Il nostro obiettivo è fare sentire la loro voce e portare all’attenzione delle istituzioni le criticità che necessitano di risposte immediate”.

La Rosa sottolinea come il centro storico rappresenti un patrimonio fondamentale per l’intera comunità vittoriese. “Via Cavour è sempre stata uno dei simboli della nostra città. Quando chiudono le attività commerciali e aumenta il senso di insicurezza, ne risente l’intero tessuto sociale ed economico. Non bastano gli annunci: servono strategie di rilancio, interventi sul decoro urbano, maggiori controlli e iniziative capaci di riportare persone e investimenti nel centro cittadino”.

L’esponente azzurro rivolge quindi un invito alla partecipazione: “Sabato saremo presenti per ascoltare, confrontarci e costruire insieme proposte concrete. Vogliamo lanciare un messaggio chiaro: chi vive e lavora nel cuore di Vittoria non deve sentirsi solo. Il rilancio della città passa necessariamente dalla rinascita delle sue vie storiche e delle sue attività commerciali”.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di sensibilizzazione che le forze promotrici stanno portando avanti sul tema della riqualificazione urbana e del sostegno al commercio locale, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini e operatori economici in una riflessione condivisa sul futuro del centro storico vittoriese.

Salva