Violenza sessuale su due bambine nel Vittoriese: il Tribunale di Ragusa condanna un 36enne a 7 anni

RAGUSA, 29 Ottobre 2026 – Sette anni di reclusione per la violenza sessuale commessa ai danni di due bambine di appena 8 e 10 anni. È questa la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ragusa nei confronti di un uomo di 36 anni, accusato dei gravi abusi avvenuti nel 2022 nel territorio vittoriese.

Secondo la ricostruzione emersa nel corso del procedimento giudiziario, l’imputato conosceva la famiglia delle due piccole vittime, una circostanza che gli avrebbe consentito di entrare in contatto con loro sfruttando la vicinanza e la fiducia dei genitori. Un quadro probatorio solido, a fronte del quale l’accusa aveva sollecitato una pena più severa, chiedendo una condanna a dieci anni di reclusione.

I giudici, oltre alla pena detentiva, hanno disposto il risarcimento dei danni in favore delle parti civili, che verrà quantificato e liquidato in un separato giudizio in sede civile, ponendo a carico del condannato anche il pagamento delle spese legali.

Particolarmente rigido il pacchetto delle sanzioni accessorie e dei provvedimenti restrittivi applicati a tutela della collettività e della protezione dei minori: per il 36enne sono scattate l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, il divieto assoluto di svolgere qualsiasi attività — lavorativa o ricreativa — all’interno di strutture frequentate da minori, unitamente a stringenti limitazioni e divieti d’accesso ai luoghi abitualmente frequentati da bambini.

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