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Lettere al direttore | Modica | Slider

Toccante lettera di ringraziamento di un paziente alla Chirurgia del Maggiore di Modica. Riceviamo

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Tempo di lettura: 2 minuti

Gent.le Redazione,
Desidero spendere qualche parola per condividere la mia esperienza, piuttosto delicata e importante presso il reparto di Chirurgia dell’Ospedale Maggiore di Modica.

Sono arrivato al Pronto Soccorso e, dopo le varie analisi, si è scoperto che avevo bisogno di un intervento d’urgenza per un’perforazione intestinale. Non ho avuto neanche il tempo di realizzare cosa stesse succedendo che mi sono ritrovato in sala operatoria, circondato da una marea di persone che si preparavano e, al tempo stesso, mi davano coraggio e conforto.

Una volta trasferito in stanza, è iniziata la fase in cui ho potuto toccare con mano la realtà del reparto, ben diversa dalle voci negative che ogni tanto si sentono sugli ospedali. A partire dal Primario, il Dott. Godfredo Caldarera, fino al Dott. Amore che mi ha operato, agli altri medici di cui purtroppo non conosco il nome, e a tutto lo staff della sala e del reparto – infermieri, O.S.S., ausiliari e naturalmente la Caposala con tutta la sua cordialità – ho trovato persone straordinarie.

Mi hanno garantito il massimo supporto e conforto possibile, sempre con il sorriso sulle labbra. Per ogni mia difficoltà o esigenza c’è sempre stata una disponibilità immediata. Ho incontrato anche infermieri molto giovani, ma con un enorme potenziale e una grande capacità di dialogo.

Insomma, sono stato trattato come uno di famiglia. Più che “ospedale”, verrebbe quasi da chiamarlo “calendario”, perché dentro vi sono scritti i nomi di tutti i santi… santi come loro che si sono presi cura di me.

Grazie di cuore a tutti. Ci rivedremo presto per il secondo intervento programmato.

Davide Ferranti

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